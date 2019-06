Famosos que se convertirán en padres o tendrán un nuevo bebé en el 2019 By Lissy De La Rosa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Vida y alegría, porque ¡hay fiebre de bebés entre los famosos! Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef, le dieron la bienvenida a su pequeña Lucía justo antes de empezar el 2019. Esto, pareció un preámbulo para las noticias de los muchos bebés que nacerán este 2019. Acaba de salir a la luz que Kim Kardashian y Kanye West esperan su cuarto hijo juntos. Pero, no son los únicos. El baloncelista Kobe Bryant anunció que también viene en camino su cuarta niña. Sin duda, uno de los bebés más esperados para este 2019 es el Meghan Markle y príncipe Harry; el nuevo miembro de la familia real inglesa. Empezar galería Kim Kardashian y Kanye West Image zoom Kim Kardashian Instagram Kim Kardashian y Kanye West esperan la llegada de su cuarto bebé. La pareja que son padres de tres pequeños, se convertirán en padres nuevamente. Una fuente cercana al famoso matrimonio reveló a People, que Kim y Kanye están a la espera de un nuevo bebé en la familia por medio de gestación subrogada. El matrimonio ya tiene a Chicago de 11 meses, Saint de 3 años y North de 5. La noticia dejó a muchos atónitos. No obstante, muchas veces Kim ha reiterado en el programa de reality televisión, Keeping Up with the Kardashians, que ama su rol de madre. La fuente dijo que la pareja espera la llegada de su bebé, pero aún se desconoce cuándo es su nacimiento. La empresaria de KKW Beaurty tampoco se había pronunciado sobre la noticia durante el día de ayer que salió publicada en los medios. Tal vez Kim y Kanye optan por dejarlo a la expectativa como hizo Kylie Jenner con su embarazo de Stormi Webster, su hija con su novio Travis Scott. El tiempo dirá. Por lo pronto los fans de Kim están alborotados con la noticia del nuevo miembro de los West Kardashian. Advertisement Advertisement Kobe Bryant y Vanessa Laine Bryant Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El baloncelista Kobe Bryant y Vanessa Laine Bryant esperan la llegada de cuarta niña. La pareja sorprendió a sus fans con el anuncio en sus redes sociales.

Meghan Markle y el príncipe Harry Image zoom (Photo by Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage) Los Duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, se convertirán en padres de su primer bebé en la primavera de 2019. Sin duda, una de los niños más esperados de los famosos. Advertisement Ricky Martrin y Jwan Yosef Image zoom Photo by Katie Jones/Variety/REX/Shutterstock (9889534cf) “Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas”, escribió Ricky Martin, junto a la fotografía de su bebé, junto a su esposo Jwan Yosef, el 31 de diciembre. Sin duda, ellos comenzaron a dar las buenas nuevas de la futura llegada de los bebés del 2019. Zuria Vega Image zoom Mezcalent Zuria Vega, quien compartió compartió una foto en bikini embarazada, espera a su segundo bebé este año. La protagonista de Mi familia tiene más familia ya tiene cinco meses de embarazo. Fabián Ríos y Yuly Ferreira Image zoom Cortesía de Latin Iconos Fabián Ríos y Yuly Ferreira, quienes son padres de una hermosa niña Lucia, esperan a su primer hijo varón, al que podrán por nombre David.

Advertisement Advertisement Advertisement Chyno Miranda y Natasha Araos Image zoom Chyno Miranda Instagram Chyno Miranda y Natasha Araos, ambos venezolanos, se convertirán en padres de su primer hijo este año. Daniel Sarcos y Alessandra Villegas Image zoom (Photo by John Parra/WireImage) Daniel Sarcos y Alessandra Villegas, ambos venezolanos, estan prontos a recibir a su pequeño. El primer hijo para la diseñadora y presentadora y el tercero para el conductor venezolano.

La hija de Giselle Blondet Image zoom Giselle Blondet/Instagram Gabriella Trucco, hija de Giselle Blondet, y su esposo William Pabón, esperan a su primera bebé juntos. La emoción de la futura abuela es total. En la foto junto al novio de Blondet, Jaime Fernández. La niña será llamada Sophia.

Advertisement Advertisement Advertisement Carrie Underwood Image zoom Jason Kempin/Getty Images Carrie Underwood está a la espera de su segundo hijo.

Rosanna Zanetti y David Bisbal Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images for LARAS Rosanna Zanetti y David Bisbal se convertirán en padres de su primer hijo juntos este año. Bisbal tiene una niña de una relación previa.

