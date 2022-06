Famosos que desafían estereotipos de género en la crianza de sus hijos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez con su hija Emme Maribel Muñiz Credit: x17/The Grosby Group JLO ha causado sorpresa al referirse públicamente sobre su hija Emme utilizando pronombres neutros. Sin embargo, ella no es la única celebridad que cría a sus hijos lejos de las normas de género, ¡mira la lista! Empezar galería Evaluna Montater y Camilo Camilo Evaluna Credit: Instagram/ Evaluna Montaner El nombre que los cantantes eligieron para su hija Índigo sorprendió a muchos por ser poco común, pero también porque no indicaba en primera instancia el género de su primogénita, pero según ha contado su orgulloso abuelo, Ricardo Montaner, tanto él como Marlene, su mujer, están encantados con el nombre neutro. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Luis Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Credit: IG/luisafernandaw La influencer y el cantante colombiano también han demostrado que rompen tabúes en la crianza de sus hijos y recientemente, al confirmarse el nuevo embarazo de la también modelo, ella anunció que el bebé que espera llevará el nombre unisex de Domenic. "Este nombre lo teníamos hace rato, tanto para niño o niña; si Domenic hubiese sido niña se llamaría igual". 2 de 8 Ver Todo Jennifer López La Diva del Bronx ha causado impacto al presentar por primera vez de en público a su hija Emme Maribel Muñíz utilizando los pronombres neutros "Elle/ellos" durante un concierto benéfico en Los Ángeles. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Angelina Jolie Angelina Jolie y sus hijos Credit: Getty Images La actriz ganadora al Oscar es quizá pionera en Hollywood en cuanto a su actitud de tolerancia y fluidez en cuanto a sus hijos se refiere. Un claro ejemplo es cuando hace años comenzaron a surgir fotos de su primogénita Shiloh con el cabello corto y vistiendo ropa de niño. "Quiere ser un niño", exclamó finalmente Jolie en 2010 a la revista Vanity Fair. "Así que tuvimos que cortarle el cabello. Le gusta usar ropa para chicos. No conoces quiénes son tus hijos hasta que ellos te muestran quiénes son", apuntó. 4 de 8 Ver Todo Adele Adele, Simon Konecki, hijo Angelo Konecki Credit: AKM GSI/The Grosby Group Cuando hace un par de años surgió esta foto de la cantante británica y su exmarido, Simon Konecki, paseando por Disney muchos alzaron las cejas al observar que Angelo, el hijito, de la pareja, iba vestido de princesa. La diva ni se inmutó exclamando: "No puedo esperar a ver quiénes serán sus mejores amigos, quién será su novia o su novio o las películas que le gustarán. Sea lo que sea que a mi hijo le guste, yo siempre voy a apoyarlo, no importa lo que pase". 5 de 8 Ver Todo Pink Pink y su hija Willow Sage Heart Credit: Getty Images "Somos un hogar sin etiquetas", exclamó la cantante y acróbata a PEOPLE para explicar la crianza que le da a sus dos pequeños, Willow Sage Hart y Jameson Hart. "La semana pasada Willow me dijo que quiere casarse con una mujer africana. Yo le dije ¡genial! '¿puedes enseñarme a preparar comida africana?' [ella contestó] '¡Claro mamá! y vamos a vivir contigo mientras nuestra casa se prepara'". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bryce Dallas Howard Dallas Bryce Marden Credit: IG/Bryce Dallas Marden La actriz e hija del prominente actor y director de Hollywood Ron Howard contó a PEOPLE que durante muchísimo tiempo su hijita Beatrice estuvo totalmente calva, así que su género no era realmente un problema. "Realmente quería que ella me llevara en cierta dirección", apuntó respecto a la niña ahora que ha crecido. "Ella simplemente [se viste] como ella quiere". 7 de 8 Ver Todo Kate Hudson Credit: IG/Kate Hudson 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Famosos que desafían estereotipos de género en la crianza de sus hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.