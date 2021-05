¡Feliz Día de la Madre! Mira cómo celebran los famosos en México Por Mayra Mangal Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería andrea legarreta dia de las madres 2021 Credit: Ig/andrea legarreta Con cartitas, flores y mucho amor: así están celebrando su día Sherlyn, Geraldine Bazán, Ninel Conde, Andrea Legarreta, Jessica Carrillo y más, ¡mira! Empezar galería Andrea Legarreta andrea legarreta dia de las madres 2021 Credit: Ig/andrea legarreta "Cuando les pregunten quien es la mujer más feliz del mundo por ser mamá... Háblenles de mi", dijo orgullosa la conductora del programa Hoy (Televisa) al publicar esta foto con sus hijas Mía y Nina Rubin. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Thalía "[La] mami MÁS GRANDE del mundo. Thalía la luz brillante y amor [amo] despertar cada día con felicidad!! ¡¡Te amamos para siempre!!", exclamó el marido de la estrella mexicana en su tierno mensaje que iba firmando 'Mateo Saki [y] Papi'. 2 de 9 Applications Ver Todo Sherlyn "Y mi mejor regalo será siempre tu sonrisa!

Mi primer día de las madres", exclamó por redes la actriz y empresaria mexicana -aquí, en marzo pasado-al publicar una serie de lindas fotos con su adorado Andre. Fernanda Castillo "Hoy celebro a la increíble mamá que eres! Me siento muy afortunado de ser testigo y parte de esta hermosa etapa en tu vida. ¡¡Feliz día a la mamá más linda, la más amorosa... la mejor!! Feliz día de las madres, vida de mi vida". expresó por su parte Erik Hayser para felicitar a la mamá de su hijito Liam. Jessica Carrillo "Hoy celebro a mi hermosa madre. Gracias mami por ser la mejor del mundo y ser mi inspiración de amor, paciencia, fuerza y seguridad, ¡¡¡¡¡te amo!!!!", dijo por su parte la presentadora de Al rojo vivo (Telemundo) al posar con su mami y su hijito Matías ¡muy sonriente! Marjorie de Sousa Cubierta de besitos la actriz venezolana mandó un tierno mensaje a las mamás en su día, sin olvidar a su mejor amiga y cómplice: su mamá: doña Gloria Rivas. Erika Buenfil La estrella de TikTok y actriz telenovelera empezó el día compartiendo esta tarjetita al lado de su hijo Nico. Luego colgó fotos de su mami agradeciendo su protección y luego finalizó con un divertido video donde contó que está "grabando cosas bonitas" para los fans ¡uy! Jackie Bracamontes "¡¡¡Feliz día de las madres a mi mami chula linda preciosa!!! Todos los días le doy gracias a la vida por darme el regalazo de tener una mamá como tú!!! Gracias por siempre estar a mi lado en las buenas y en las no tan buenas!!! Te adoroooo", exclamó la actriz al compartir esta bella foto con su madre, doña Jacqueline Van Hoorde. Sebastián Rulli "Gracias Mamá por todo el amor que has dado y nos sigues dando. Gracias por habernos inculcado que el amor verdadero es el que se da sin esperar nada a cambio. ¡¡Te amo mamá!!", dijo por su parte el galán de telenovelas al compartir esta linda instantánea con su mami y desear un feliz día a todas mas madres.

