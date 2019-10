Famosa bloguera en el ojo del huracán por compartir impactantes fotos de su hijo enfermo La bloguera rusa Ekaterina Mezenova provoca un gran revuelo en redes sociales al publicar estas delicadas imágenes de su hijo, víctima de una extraña y peligrosa enfermedad. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las redes sociales se han convertido en una plataforma para reivindicar aquello en lo que uno cree y para defender causas importantes. Es el caso de Ekaterina Mezenova, una madre coraje que ha provocado un gran revuelo por compartir unas comprometidas fotografías de su hijo enfermo. El pequeño nació con un nevus, mejor conocido como lunar, que ocupa una gran parte de su cuerpo. No se trata tan sólo de una condición física, ya que también implica un alto riesgo de contraer cáncer en la piel. Acostumbrados a ver sus imágenes felices en familia, finalmente la famosa bloguera rusa usó esta plataforma para mostrar la realidad de su vida, ni tan perfecta ni tan glamurosa. Las fotos han impactado por varias razones; la piel tan marcada del pequeño, pero, sobre todo, las sonrisas que emanan madre e hijo a pesar del duro caso. En su sincero escrito a sus seguidores, que roza el millón, la joven mamá reconoce que le ha costado mucho aceptarlo y que las lágrimas han asomado a menudo a sus ojos. En su fuerte testimonio aseguró que por mucho tiempo trató de ocultar el enorme lunar de su hijo con ropa que tuviera manga larga, pero se acabó ese miedo. Desafortunadamente se trata de una de esas llamadas ‘enfermedades raras’ cuyas causas de su aparición se desconocen. La cura completa del nevus no es posible pero a través de un tratamiento especial de unas siete sesiones sí se podrían reducir considerablemente los riegos que conlleva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para ello tendrá que viajar a Israel donde se llevaría a cabo el tratamiento. Debido al alto coste del mismo, que ronda el medio millón de dólares, Ekaterina ya se ha puesto en marchar para recaudar dinero y poder ayudar a su hijo. De ahí el hacerlo público y dar a conocer este caso que igualmente podría ayudar a otras madres que pasan por situaciones parecidas. Tirar la toalla no está en sus planes y así mismo lo ha hecho saber en esta emotiva publicación. Su intención es “trabajar incansablemente, no rendirse y disfrutar de las cosas pequeñas”, ha expresado. Deseamos que así sea y que el tratamiento tenga un efecto muy positivo en el pequeño. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Famosa bloguera en el ojo del huracán por compartir impactantes fotos de su hijo enfermo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.