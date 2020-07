Exmarido de Marlene Favela comparte por primera vez fotos de sus otros hijos varones. ¿Cuántos son? George Seely, cada vez más activo en redes, ha mostrado unas imágenes entrañables de sus otros hijos, los hermanos mayores de Bella. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hemos pasado de no saber prácticamente nada ni verle, a conocerle un poquito mejor a través de sus redes sociales. George Seely ya tiene una buena legión de fans que le apoyan y siguen. Arropado por mucha gente, el ex de Marlene Favela nos ha ido haciendo un hueco en su vida y en sus parcelas más personales. Además de presumir de su princesa Bella casi a diario con las publicaciones que su mamá comparte en su perfil de Instagram, George también nos ha acercado a sus otros amores, sus hijos varones. Además de Remy y Gabriel Seely, a los que ya habíamos conocido durante su romance con Marlene, también mostró imágenes de otros niños. Por primera vez desde su reaparición en el mundo virtual, el feliz papá ha mostrado lo grandes y guapos que están los ya no tan chiquitines que, por cierto, son la viva imagen de su progenitor. George publicó una serie de imágenes una detrás de otra donde se ve los hombrecitos en los que se han convertido. Las instantáneas no muestran ningún tipo de texto acompañándolas pero son la prueba de lo orgulloso que se siente de ellos. Tampoco faltaron fotos de su Bella, la hermana pequeña, a la que sigue llenando de piropos. Cuando conocimos el romance entre Marlene y George también supimos que sería madrastra de estos niños maravillosos a los que ahora vuelve a presentar. Por aquél entonces, parece que la relación con ellos no podía ser tan fluida como hubiese el papá hubiese querido y así lo hacía saber en un triste mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Feliz cumpleaños a mi hermoso hijo Remy que cumplió 9 hoy. Energético, lleno de vida, fresco, atrevido, construido con acero… El amor por ti y tus hermanos nunca se desvanecerá sin importar cuánto tiempo intenten mantenernos separados”, escribió apenado. Con estas fotos demuestra que su amor por ellos sigue siendo intacto, aunque no da más detalles de cuál es su actual relación y contacto con ellos.

