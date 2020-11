Close

La exesposa de Nacho conmueve con su solitaria noche de Halloween con sus tres hijos La feliz mamá compartió un video que muestra cómo celebraron esta noche de brujas desde la tranquilidad de su casa, solos ella y sus tres príncipes encantados. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es la noche más terrorífica del año, sobre todo para los más pequeños de la casa. Este año y debido a la pandemia mundial, la fiesta de Halloween ha tenido que sufrir modificaciones y reducir las fiestas y salidas. Algo que no ha impedido que Inger Devera organizara la noche más terrorífica y divertida con sus tres hijos, fruto de su relación con Nacho. La empresaria y sus príncipes sorprendieron con la increíble transformación que dieron a su hogar al que convirtieron en una auténtica casa del terror. "Como no pudimos ir a buscar caramelos este año, decidimos hacer nuestra propia Casa del Terror con historia de misterio para resolver y fantasmita incluido", escribió la feliz mamá en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No necesitaron nada más. Desde que Nacho ya no está con ellos, los cuatro integrantes de la familia han sabido cómo organizarse y empezar de nuevo en otro hogar. A su fiesta de Halloween no le ha faltado detalle y en gran parte gracias a esa madraza que se desvive por sus pequeños Miguel, Santiago y Matías. Se puede decir, sin lugar a dudas, que la familia vivió una noche, literalmente, de miedo pero también de mucho amor.

