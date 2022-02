Exclusiva: Sherlyn le dedica un hermoso mensaje a su hijito André: "Eres el sol que amanece en mi cama todos los días" El amor que Sherlyn siente por su hijo André fue expresado a través de una emotivas palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 30 de mayo del 2020, Sherlyn dio a conocer que había debutado como madre de un niño a quien puso por nombre André. La actriz decidió cumplir su sueño de tener un hijo mediante inseminación artificial y ahora es una orgullosa madre soltera que no duda en mostrar lo feliz que está con su nene; por ello, abrió su corazón y le dedicó unas emotivas palabras. "Quiero que sepas André, que eres el sol que amanece en mi cama todos los días. Que eres la confirmación de que Dios existe. Eres para mí la muestra del amor más intenso, verdadero, incondicional y profundo que una persona puede experimentar", mencionó a People en Español. "Es un privilegio ser tu madre. Amo caminar a tu lado el tiempo que tú me lo permitas y, si no, caminaré unos pasos atrás para ver tus logros y tu crecimiento. El mejor regalo que he tenido en la vida es ser tu mamá. Te amo con toda mi alma". La también empresaria reveló que "el reto personal más grande que he tenido es hacer mi propia percepción de mí"; así como, tomar las decisiones sobre su propia vida y la forma de cumplir su mayor anhelo. "El ser mamá soltera me implicó un gran reto porque, claro, la gente sabía que ya me había casado cinco veces con la misma persona y que el tema de la familia, y la boda eran importantes para mí", comentó. "Entonces, deconstruir esa idea de la Cenicienta y construirte nuevamente en la que tú eres tu propio sugar Daddy, tu propio príncipe azul, y lo puedes hacer fue fuerte para mí. Y al final ha sido una de mis mejores decisiones y de la que más orgullosa me siento". Sherlyn Credit: Instagram Sherlyn (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya hablando de la maternidad, la intérprete de Jade Castillo Jaurello en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? confesó que quiere tener otro hijito por el mismo método y está considerando que sea muy pronto. "Sí, me encantaría tener otro bebé. Sé que me puedo tardar mucho, tengo 36 años, y la energía que requieren los niños es gigantesca; no tanto por la edad, sino porque la energía es muy demandante", enfatizó. "Me encantaría tener otro. Ojalá así lo quiera Dios", agregó. "Mi plazo será este año o el que viene, y si no es así, nos quedaremos siendo una familia de dos, pero ojalá que podamos crecer a una familia de tres". Sherlyn Sherlyn y su hijo André | Credit: Instagram Sherlyn Sherlyn deja un mensaje final a todas esas mujeres que, como ella, están solas sacando adelante a su familia. "Decirles a todas esas mamás que, de pronto, les toca tener la responsabilidad a tu cargo que es una gran oportunidad de mostrarle al mundo cuán valientes somos; cuán inteligentes somos. Como podemos todo", advirtió. "Que si nos impacta ver a la Mujer maravilla en la televisión, basta que volteamos a ver a una mamá resolver con sus hijos", mencionó. "Sé la enorme cantidad de madres solteras que hay en el mundo y para mí es muy importante quitar el 'ay, pobrecita mamá soltera' y decir 'que fregona mamá soltera; que valiente mamá soltera, que fuerte, que comprometida, que poderosa'".

