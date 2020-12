Close

Exclusiva: Pamela Silva habla de fascinante nuevo proyecto laboral con su bebé, Ford Por Lena Hansen Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Karla Garcia Pamela Silva habla en exclusiva con People en Español sobre un nuevo proyecto laboral que la tiene ilusionada. La copresentadora de Primer impacto (Univision) se unió a la ejecutiva de Facebook Karen Comas para lanzar el podcast Motherish, en el que compartirán sus vivencias como mamás. El primer episodio estrena el miércoles 9 de diciembre por Spotify y Apple. ¡La periodista peruana nos cuenta todo! Empezar galería Nuevo reto Image zoom Credit: Karla Garcia "La idea de Motherish nace de la necesidad de información y guía por parte de otras madres que se encontraban en la misma faceta que yo —mamás primerizas, que trabajan a tiempo completo y que día a día enfrentan el gran reto que conlleva conjugar la maternidad, la carrera y un crecimiento personal saludable", revela Silva, de 39 años, a People en Español. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Solidaridad femenina Image zoom Credit: Karla Garcia Motherish es "una plataforma donde compartiremos anécdotas y buscaremos apoyo de otras mujeres que, como nosotras, se subieron al tren de la maternidad para emprender el viaje más maravilloso de su vida", cuenta la ganadora del premio Emmy. 2 de 10 Applications Ver Todo Su inspiración Image zoom Credit: Karla Garcia "Después del nacimiento de Ford descubrí toda una comunidad de madres que me ayudaron muchísimo y ahora espero que nosotras seamos de gran ayuda también. La maternidad es un aventura muy compleja que te brinda una felicidad inigualable, pero a la misma vez te desafía emocionalmente mucho. Este podcast será mi primer proyecto en inglés. Por supuesto que seguiré compartiendo información y contenido en español en mis otras plataformas", asegura. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Poderosa unión Image zoom Credit: Karla Garcia "Trabajar con Karen Comas ha sido una experiencia de mucho aprendizaje. Ella también es mamá primeriza, pero su niña es un año mayor que Ford y ha sido de gran ayuda tenerla disponible para contestar muchas de mis dudas. Pero ante todo, es admirable a nivel profesional. Yo llevo tiempo siguiendo su carrera como ejecutiva en Facebook y ha sido muy interesante ver como ella también balancea una exitosa carrera con la maternidad. Leí uno de sus blogs y supe que íbamos a hacer la mancuerna perfecta para Motherish". 4 de 10 Applications Ver Todo Maternidad sin filtro "Vamos a cubrir una gran variedad de temas, intercalados con nuestras experiencias personales. La angustia posparto, la transición de regreso al trabajo, cómo introducir comida solida a nuestros bebés, cómo ayudarlos a desarrollar y mucho más. Además queremos saber cuáles son los temas que a la audiencia le gustaría discutir. Queremos que Motherish sea una comunidad interactiva y que sea un proceso de crecimiento en común", añade. 5 de 10 Applications Ver Todo Su príncipe azul "Ford se sentó en la cabeza de la mesa durante la cena de Thanksgiving como el rey de la casa y nos tuvo a todas enamoradas", cuenta la periodista. "Ahora nos preparamos para su primera Navidad con mucha ilusión. Por supuesto, por la pandemia, también celebraremos en casa tranquilos. Ya está listo su arbolito de Navidad y todas las noches Ford se queda fascinado con las luces y los arreglos. Todo es más dulce y bello con Ford en nuestras vidas". 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mamás trabajadoras "Estoy tan emocionada de finalmente compartir esto", reveló Comas en Instagram sobre el podcast. "Hablaremos abiertamente sobre nuestros caminos, las altas y bajas, y todo lo que tenemos que balancear para ser madres trabajadoras". 7 de 10 Applications Ver Todo Su tesoro "Ford se ha convertido en el motor de mi inspiración. Es increíble como una personita en tan solo siete meses me ha enseñado tanto sobre la paciencia, sobre lo fuerte que somos y ante todo sobre el amor", admite la orgullosa mamá. 8 de 10 Applications Ver Todo Diversión total Silva también celebró este año el primer día de disfraces de su bebé Ford y lo hicieron con mucho estilo, inspirados en la película de los 101 dálmatas. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Irresistible "¡Todos los días me derrite el corazón con sus caritas, sus sonidos y todo lo que aprende!", concluye Silva sobre su bebé, quien sin duda será una de las estrellas de su podcast. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

