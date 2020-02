Conoce a los hijos del ex de Shakira que tuvo con una bella colombiana By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Super Bowl 54 ha puesto a Shakira y Jennifer López en boca de todo el mundo. Y justo hace unos días se hablaba de la afilada lengua del ex de Jennifer López, Ojani Noa, quien virtió sarcásticos comentarios en redes que dejaban ver lo que pensaba de su ex en el medio tiempo del partido. Pero ¿Y qué ha sido del ex de Shakira, Antonio de la Rúa? El hijo del fallecido expresidente argentino Fernando de la Rúa sostuvo un candente romance de 11 años con la estrella colombiana (con quien terminó en 2011). Al empresario argentino se le vio hace unas semanas al lado del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro en fotos publicadaspor un diario en Argentina. Al parecer actualmente vive soltero, luego de haber formado una linda familia con otra bella colombiana: la deejay Daniela Ramos, quien fue Miss Mundo Colombia, en 2009. Shakira y la de Rúa estuvieron juntos durante 11 años: Image zoom Una foto de Antoñito con su ex, Daniela Ramos, antes de su ruptura: Image zoom Cuando se supo que De la Rúa había encontrado el amor con otra colombiana, las comparaciones entre ambas no se hicieron esperar. “Me gustaba mucho Shakira cuando era chica. Ahora no la pondría en mi repertorio porque no compartimos el mismo género”, declaró en su momento Ramos sobre la barranquillera. La relación dio como fruto dos hermosos hijitos: Mael, nacido el 12 de septiembre de 2016: Image zoom Y su hermana mayor, Zulú, nacida en 2013 en Uruguay: Image zoom Los hijos de la pareja en diciembre pasado: Daniela Ramos con su hija, en unas fotos de sus vacaciones suizas publicada este 10 de febrero: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer De la Rúa ha disfrutado el perfil bajo del que goza desde que terminó su relación con Shak. “De mi lado no queda ninguna cuenta en lo personal. La veo feliz y me hace feliz. Veo que consiguió muchas cosas que quería, como armar una familia y yo he logrado lo mismo. Me parece que han salido los dos muy bien”, expresó en su momento el nacido en Córdoba, Argentina, en una de las contadísimas veces que ha hablado de su ex. Por su parte se sabe que Antoñito y la madre de sus hijos vivieron un tiempo en Berlín, como ella misma reseñó por medio de sus redes, donde según fuentes ella se dedicó a perfeccionar sus conocimientos musicales y de deejay. Sin embargo, en septiembre de 2019 a la colombiana se le veía con un nuevo acompañante masculino, según destacaban en su momento fuentes en su país,. Ante la insistencia de sus seguidores en la red ella finalmente concedió que la relación con el padre de sus hijos había tocado su fin. “Me separé hace un año”, explicó. “[Antonio] será siempre mi familia”. Advertisement

Close Share options

Close View image Conoce a los hijos del ex de Shakira que tuvo con una bella colombiana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.