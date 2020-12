Close

Ex de Naya Rivera publica impactante mensaje navideño con su hijo en brazos "Te estoy hablando a ti, 2020. f***2020": Ryan Dosey dejó sentir claro y fuerte lo que opina de este duro año en que perdió a la madre de su hijo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este ha sido, sin lugar a dudas, una año increíblemente difícil para Ryan Dorsey y su hijo Josey, de 5 añitos. A mediados de julio pasado el niñito fue encontrado dormido y solo a bordo de un bote que flotaba en Lake Piru, California. El menor estaba en el lado dando un paseo con su mamá, la actriz Naya Rivera. Posteriormente se confirmaría que la estrella de la serie Glee había perecido ahogada. En octubre, Dorsey tuvo que defenderse de quienes alzaron sus críticas ante el hecho de que Nickayla, la hermana de su fallecida exmujer, se mudara con él para cuidar al niño. Y hace solo unos días se confirmó que el actor ha presentado una demanda por la muerte de su ex. Por eso no extraña que este domingo el también actor haya colgado en sus redes un mensaje navideño con su hijo en brazos donde dejó saber su sentir sobre este complicado ciclo que termina. "Felices fiestas a todos. Tú, tú y hasta tú, todos ustedes. Espero que reciban nada más que felicidad. Excepto tú. Te estoy hablando a ti, 2020. f***2020". En el post Dorsey aparece con su adorado hijito en brazos mientras éste coloca la estrella del árbol de Navidad en lo más alto del pino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Padre e hijo se han vuelto inseparables tras la trágica muerte de Rivera, quien falleció a los 33 años. El 17 de noviembre pasado se reveló que Dorsey había presentado una demanda en contra del United Water Conservation District, que opera el lago donde pereció la actriz, así como al condado de Ventura y a la compañía que alquiló el bote en el que ocurrió el trágico incidente. Según la denuncia se reclamaría que los presuntos responsables no advirtieron adecuadamente sobre los peligros de nadar en el lago y no proporcionaron el equipo de seguridad necesario en caso de emergencias en el bote alquilado. El caso sigue pendiente.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Ex de Naya Rivera publica impactante mensaje navideño con su hijo en brazos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.