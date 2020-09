Ex de Naya Rivera tacha de "absurdas" las informaciones de su relación con la hermana de la actriz "[Josey] me pidió si Titi podía vivir con nosotros", explicó Ryan Dorsey sobre la versión de que Nickayla Rivera, hermana de la fallecida actriz, se habría mudado con él y su hijo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ryan Dorsey se encuentra profundamente dolido. Y no solo es por la muerte hace solo unos meses de su ex, Naya Rivera, quien es madre de su hijo Josey, de 5 años. Sino también por las informaciones que este lunes aparecieron en una publicación internacional informando que supuestamente Dorsey se habría mudado a vivir con Nickayla Rivera, la hermana menor de la estrella de Glee. En un conmovedor video de 12 minutos que colgó en sus redes, el actor de 37 años habló claro y de frente ante los reportes de la relación que existiría entre él y la modelo de 25 años. "[Josey] me pidió si Titi podía vivir con nosotros. 'Quiero [que] Titi se venga a vivir con nosotros para siempre porque ella es lo más cercano que él tiene a una madre", exclamo Dorsey. "Porque vas a necesitar toda la ayuda que puedas como padre soltero [que está] tratando de construir una carrera, navegar este desastre con su niño. Tú tienes que lidiar con eso cada hora de cada día por más de 80 días hasta hoy". "Tienes que darle [a tu hijo] lo que pide. Y lo que necesita ahora mismo, que es su familia. Aunque él sabe que esto es temporal. Que no será para siempre, es una situación temporal", prosiguió. "Después de todo lo que él ha tenido que atravesar ¿cómo le puedes negar eso? ¿y a razón de qué? Lo que algunos extraños piensen o digan, o el que escupan odio basándose en consejos mal dados, ilógicos de ese tabloide que no está bien informado. Es realmente triste. De verdad que lo es". El también actor tachó dichos reportes de "narrativas absurdas que crean realidades falsas". La familia de Rivera en Lake Piru, en julio pasado: Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Un post que Dorsey colgó para celebrar el Día del Padre con su hijo: Nickayla Rivera (izq.) con su adorada hermana Naya: Image zoom IG/Nickayla Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dorsey agradeció en su mensaje a las dos familias que a ambos lados están tratando de salir de esta tragedia. En especial agradeció a Nickayla, la adorada 'Titi' de su hijo. "Tienes ahí a este joven mujer que es su sangre y tití, que está dispuesta a poner su vida en pausa y sacrificar cosas, abandonar lo que hace por el bien de tu hijo y para que cuando pongas a tu niño a dormir no tengas que estar solo con tus pensamientos". Dorsey y Rivera estuvieron casados de 2014 a 2018 y el niño es fruto de dicha relación. Rivera fue encontrada sin vida el pasado 13 de julio en el lago Piru de Ventura, en California. La actriz había desaparecido cinco días antes al dar un paseo con su hijo en un bote. El mensaje del actor aparece un días después de que Nickayla publicara un mensaje en redes para hacer frente a la misma información, que fue publicada el lunes por Daily Mail. "No me preocupa el cómo se vean la cosas porque nadie puede ver cada uno de los momentos agonizantes que todos pasamos", afirmó la modelo.

