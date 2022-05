¡Evelyn Beltrán, hecha un mar de lágrimas y no precisamente por Toni Costa! ¡La novia del ex de Adamari López dejó atónitos a sus seguidores al compartir su video más íntimo hasta el momento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡La novia del ex de Adamari López dejó atónitos a sus seguidores al compartir su video más íntimo hasta el momento! Mientras Toni Costa se encontraba lejos de Evelyn Beltrán, este fin de semana se celebró en Estados Unidos Mother´s Day, el día especial del año para honrar a las madres, y muchas famosas compartieron imágenes junto a sus hijos. En un conmovedor clip en blanco y negro, con la canción Sólo para ti de Camila, la ex de Timbo Domínguez dejó ver la tremenda emoción que sintió cuando le pusieron por primera vez a su hijo, Timothy Love, recién nacido sobre su pecho. Agotada tras la experiencia de dar a luz, la mamá primeriza rompe en llanto y se come a besos a su hijo. Los conmovedores comentarios para felicitar a la tierna mamá, quien ha sufrido acoso y mordaces críticas por su relación con Toni Costa, se sucedieron en su feed: "Se me llena el corazón al ver este video", escribió una de sus seguidoras; "¡hermoso momento!", añadió alguien más; "qué bello video", dijo una tercera añadiendo un emoji con lágrimas en los ojos. Mientras, Toni Costa está a punto de entrar a La casa de los famosos y se mantendrá alejado de Evelyn Beltrán y de su propia hija durante tres largos meses. Evelyn Beltran Toni Costa Credit: IG Evelyn Beltrán IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bailarín español se encuentra en un momento muy especial, tras su sonada ruptura con Adamari López, recorre el mundo con sus clases de zumba sin imaginar que una de ellas se toparía con un gran amor, a quien ya bautizó en una entrevista como su alma gemela.

