Al igual que Adamari López y Toni Costa, Evelyn Beltrán llevó a su hijo a la escuela con su expareja La novia del bailarín presumió cómo ella y el padre de su hijo acompañaban a su príncipe a la escuela. "Amamos verte feliz." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el comienzo de las clases, Toni Costa y Adamari López volvieron a mostrar su unión como padres al acompañar juntos a su pequeña Alaïa a la escuela en un día tan especial. El video que publicó la conductora en las redes muestra la complicidad y el cariño familiar que existe, a pesar de su separación como pareja. Horas después fue Evelyn Beltrán, novia del bailarín, quien también compartió en sus historias de Instagram un video de ella, su hijo Tim y su expareja, Timbo Domínguez llegando juntos a la escuela del pequeño. Timbo Domínguez, Evelyn Beltrán y su hijo Timbo Domínguez, Evelyn Beltrán y su hijo | Credit: Timbo Domínguez/Instagram "Amamos verte feliz", escribió la mamá junto a estas entrañables imágenes. En el caso de Evelyn y Timbo, no se mostraron tan abiertamente en el video, sino de una forma más sutil en la que ambos se mostraban de la mano de su hijo camino a la clase. Eso sí, los papás presumieron desde la clase del pequeño, su llegada al pupitre y su alegría de empezar el curso, posando sonrientes con él. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hijo mío, estoy tan emocionado con este nuevo viaje. Primer grado en un nuevo colegio, nuevos amigos y tantos recuerdos por hacer. Rezo para que tengas un bendecido y maravilloso año, te quiero mucho", escribió Timbo junto a unas amorosas fotos de padre e hijo. Por su parte, Evelyn también le dedicó un precioso texto a su gran amor. "Primer día de clases de mi bebé. Parece que fue ayer cuando te llevaba a la guardería con 6 meses de nacido. ¡Hoy ya tienes 6 años y vas a tu primer grado de elementary! Te amamos tanto y siempre vamos a estar nosotros, tus papás, presentes para ti y por ti. Te amo." Atrás quedaron las diferencias que pudieran existir para dar paso a lo más importante de todo: el bienestar de los pequeños de la casa.

