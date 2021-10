¡Evaluna y Camilo están esperando su primer bebé! Mira cómo revelaron la feliz noticia ¿Ricardo Montaner se convertirá en abuelo? Esto dijo en exclusiva a People en Español. Su hija Evaluna Montaner se convertirá en mamá. Así revelaron ella y su esposo Camilo que esperan su primer bebé. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Evaluna Montaner está embarazada! La actriz venezolana de 24 años espera su primer bebé con su esposo, el cantante colombiano Camilo Echeverry, de 27. En "Índigo", el nuevo video musical de Camilo, la pareja reveló la feliz noticia. Evaluna muestra una prueba de embarazo positiva al final del video musical, donde aparecen los futuros papás cantando y dentro de su burbuja de amor. "Se acabó el secreto, ya lo puedo gritar con libertad ¡Voy a ser abuelito de Índigo y será mi número cinco. Explota mi alma de felicidad. Dios es bueno", dijo Ricardo Montaner en exclusiva a People En Español. "¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido?", dice la canción. "No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo", añaden sobre su bebé en camino. "Llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo sé lo pedí al de Arriba", canta Camilo. "Que buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería", dice otra parte de la canción. Evaluna canta: "Lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses". Camilo y Evaluna Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta canción es una buena noticia. Una que nos ha provocado la sonrisa más grande que hayamos tenido en nuestras vidas", expresó Camilo. "Siento que las buenas noticias son para compartirlas, tal y como hemos hecho desde que iniciamos este camino e "Índigo" no podía ser diferente". Camilo y Evaluna Credit: Instagram "La canción es una continuidad al amor, cargada también del mismo espíritu de celebración, alegría y agradecimiento que hemos venido sintiendo durante estos meses de gira", añadió el intérprete. Camilo y Evaluna Credit: Instagram El orgulloso futuro papá confiesa que están ilusionados con este capítulo que inician como familia. "Compartir con La Tribu este tema tan especial para nosotros será el mejor regalo que podamos recibir", dijo. Camilo y Evaluna Credit: Mezcalent.com El cantante Ricardo Montaner y su esposa Marlene también mostraron su alegría de que serán abuelos. "Nos explota el corazón de felicidad", escribió el intérprete de "La cima del cielo" en Instagram junto a un video celebrando el embarazo de su hija. ¡Mau y Ricky también están emocionados de que serán tíos! ¡Felicidades a la creciente familia Montaner—Echeverry!

