Evaluna Montaner está "casi" lista para ser mamá. ¡Mira las fotos de su creciente pancita! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Evaluna Montaner Credit: Instagram/ Ricardo Montaner Evaluna Montaner ya cuenta los días para convertirse en mamá. La cantante y actriz venezolana está en su tercer trimestre de embarazo y su pancita crece por día. Su padre, el cantante Ricardo Montaner, compartió una tierna foto junto a su esposa Marlene Montaner, ambos abrazando la pancita de su hija. Mira las fotos las mejores fotos del embarazo de Evaluna, quien vive una mágica etapa junto a su esposo, el cantante colombiano Camilo. Empezar galería Floreciendo Así de guapa y sensual posó Evaluna mostrando su embarazo. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Esperando a Índigo Disfrutando un día de playa. Los cantantes anunciaron la feliz noticia de su bebé en camino con la canción "Índigo" que le dedican al "amor de su vida". 2 de 10 Ver Todo Amor a manos llenas Los futuros papás celebrando el Día del Amor. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Radiante La hermosa mamá no ha perdido el estilo durante su embarazo. 4 de 10 Ver Todo Ternura "Besando a Índigo por primera vez", escribió Ricardo Montaner junto a esta foto, besando a su nieto o nieta por nacer. 5 de 10 Ver Todo Días de sol "Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer", expresó Evaluna en Instagram. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dulce espera La conductora del podcast En la sala con Evaluna habló con People en Español sobre esta especial etapa. "En este tiempo de embarazo me he dado cuenta de lo fuerte que es este ritmo y lo mucho que se necesita el self-care", admite sobre cuidarse a ella misma. "El cuerpo sabe mucho y creo que es muy importante que uno afine el oído y esté pendiente de lo que el cuerpo le está pidiendo". 7 de 10 Ver Todo Preparando el nido Camilo compartió una foto de su "primer sofá" en el nido de amor que preparan para la llegada de su bebé. 8 de 10 Ver Todo Inspirados Los cantantes disfrutaron compartiendo el escenario en varios conciertos de la gira de Camilo. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Para siempre Felicidades a los futuros papás. ¡Lo mejor está por llegar! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

