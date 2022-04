Evaluna y Camilo anuncian el nacimiento de su bebé Índigo ¿Es niña o niño? ¡Nació Índigo! Evaluna Montaner y Camilo se han convertido en padres. Así lo anunciaron ellos en sus redes sociales. ¡Mira las primera fotos del bebé! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El bebé de Evaluna Montaner y Camilo ya nació. Los padres primerizos compartieron la feliz noticia de la llegada de su primogénita en sus redes sociales hoy. "Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa". "Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa". "Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá. Creció La Tribu ⛺️🔥☁️ (Soltando el teléfono otra vez para hacer otra siesta los 3)". nació bebe camilo evaluna Credit: Camilo IG Con su video musical "Índigo" la pareja reveló que Evaluna estaba embarazada. En entrevista exclusiva con People en Español, la conductora del podcast En la sala, confesó antes de convertirse en mamá que su familia esperaba con ansias a la bebé. "Mi familia está completamente derretida, emocionados, ilusionados con la llegada de Índigo", dijo sobre su padre, el cantante Ricardo Montaner, su madre, la cineasta y autora Marlene Montaner, y sus hermanos, incluyendo a los integrantes del dúo Mau y Ricky. Ricardo Montaner compartió en sus redes sociales una foto del recuerdo con su esposa Marlene hace décadas junto a Evaluna recién nacida. "Hablando de bebés", dice su mensaje. Si bien Marlene se certificó como doula, la madre de Evaluna dijo que sentía mucho nervio de traer al mundo a su nieta y ella no sería la partera de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Camilo y Evaluna Credit: Instagram/Evaluna Montaner Ricardo Montaner reveló a Ventaneando que su hija planeaba tener un parto en casa, con la ayuda de una partera, en vez de ir al hospital. Sin duda las vidas del colombiano de 28 años y la venezolana, de 24, han cambiado para siempre tras la llegada de su primera hija. ¡Felicidades!

