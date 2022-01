Bikinazo de Evaluna ¡mostrando su creciente pancita de embarazo! La esposa del cantante Camilo Echeverry derrite a la red bailando bajo el sol con diminuto bikini y mostrando el abultado viente en el que carga a Índigo, el bebé que esperan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilo Echeverry y Evaluna Montaner Credit: IG/Evaluna Montaner No cabe duda que cada generación vive la maternidad a su estilo. Y una de las mamás que darán a luz en este 2022 y que más han cautivado es Evaluna Montaner. La hija del cantautor Ricardo Montaner, y esposa del también cantautor Camilo Echeverry, ha demostrado una y otra vez que ella vive la relación con su pareja y su feliz embarazo a su manera, ¡incluso a veces ganándose una regañina de su papá! El ejemplo queda claro con el video que recién surgió en redes de la joven actriz y cantante donde ella aparece bailando bajo un sol brillante, descansa y luciendo un diminuto bikini negro. En el clip se observa. al futura mamá recibiendo los rayos del Sol con brazos abiertos y cerrando los ojos ante su brillo, acariciando de vez en vez su pancita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En este tiempo de embarazo me he dado cuenta de lo fuerte que es este ritmo y lo mucho que se necesita el self-care", contó recientemente Evaluna a People en Español al hablar de su gira musical y de su podcast En la sala. "Yo tuve un tiempito como de una semanita que iba a estar en Miami y tenía esa semana de mucho trabajo. Y yo con mis hormonas maravillosas de madre, lloraba y lloraba y yo lo único que pedía era que quería tomar sol, quería broncearme", exclamó. "Cuando me hice los exámenes de sangre estaba bajita en vitamina D [que se repone tomando sol], así que el cuerpo sabe mucho y creo que es muy importante que uno afino el oído y esté pendiente de lo que el cuerpo le está pidiendo".

