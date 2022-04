Marlene Rodríguez, madre de Evaluna Montaner, ¿asistirá a su hija en el parto? En exclusiva la esposa de Ricardo Montaner reveló a People en Español que se capacitó como doula. ¿Será la encargada de traer a su nieto a este mundo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evaluna y su mama Marlene Evaluna y su mama Marlene Rodriguez Montaner | Credit: Instagram/@evaluna Crece la expectación por el inminente nacimiento de Índigo, el primer hijito de Evaluna Montaner y el cantante colombiano Camilo. Este miércoles diversas fuentes daban aviso del nacimiento del bebé pero que en ningún momento fue confirmado por la familia Montaner. Lo que sí se sabe son los detalles sobre el nacimiento que se espera ocurra "de forma muy natural" con una partera o comadrona, según contó Marlene Rodríguez M. de Montaner, la esposa de más de tres décadas y madre de los hijos del cantautor venezolano. "Probablemente [nacerá] en agua, lo van a decidir en el momento". La incógnita ahora sería que la madre de la juvenil actriz y cantante participará de alguna manera en el nacimiento de su nietecito. Cabe recordar que en 2021, al momento de presentar en exclusiva. Book Corner de People en Español su libro Evaluna Creciente, —dedicado a su hija— la otrora ejecutiva reveló su deseo de tener muchos nietecitos y su predilección por "las familias grande". Pero especialmente, la esposa de Montaner reveló que se había capacitado como partera y ahora surge la duda de si será ella quien se encargue de recibir al bebé al momento de su llegada. "Me capacité como una doula, tomé todo el curso", afirmó a Book Corner hace justamente un año. "[Me] capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y la verdad es que lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas". Pero ojo, la también empresaria señaló ahí mismo sin pausa ni prisa que dicha capacitación no tenía como objeto ayudar a su hija a parir. "No [me capacité] porque voy a ser [la doula de mi hija], porque me da mucho nervio. Pero amo eso". Marlene, Evaluna y Ricardo Montaner Marlene, Evaluna y Ricardo Montaner | Credit: Instagram/@montaner Crece la emoción por el inminente nacimiento del primer hijo de Evaluna Montaner y su marido, el cantante Camilo: Camilo, Evaluna Montaner Credit: IG/Evaluna Montaner SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿La razón? Es simple: "[Me gusta] pensar que la mujer se empodere y dé a luz y que lo pueda hacer sin problema", comentó. "Porque estamos hechas para eso y me encanta retomar ese camino".

