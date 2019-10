Eva Mendes revela que sus hijas usan el mismo disfraz de Halloween cada año ¿adivinas de qué personaje se trata? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Eva Mendes es sumamente privada cuando de su familia se trata. Especialmente en el tema de sus hijas con Ryan Gosling: Esmeralda, de 5 años, y Amada, de 3. Por eso la estrella de cine y empresaria de moda ha causado sorpresa al abrir una ventanita a ese mundo familiar para revelar que cada año sus hijitas usan el mismo disfraz de Halloween. Ocupando el sillón de invitada en The Kelly Clarkson Show (NBC) la cubanoamericana de 45 años apareció radiante y con gran soltura para hablar de sus proyectos actuales. Cuando llegó el momento de tocar el tema de su vida personal la doña confesó la fijación que tienen sus hijas con cierto personaje del cine. “Nuestras hijas están obsesionadas con The wizard of Oz, aseguró Mendes. “Por eso han sido Dorothy cada año. Eso es genial financieramente [hablando]. Es genial, pero les digo ‘¿A lo mejor podemos hacer como una Dorothy ensangrentada?’ ¿Les puedo poner sangre o algo?… y quieres como que… ya sabes”, dijo un poquitín frustrada ante la obstinación de sus hijas. Clarkson, por el contario, tiene un problema completamente distinto: según contó, su hija River, de 5 años, cambia de idea cada rato y le resulta frustrante que cuando ya tiene todo listo para su disfraz la nena siempre cambia de parecer y cambia a último minuto. “Me encantaría que ella se vistiera de Dorothy cada año”, aseguró la también cantante mostrando sus batallas familiares de Halloween. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¿Eres el tipo de mamá que se pone a hacerle su disfraz a sus hijos y todo eso?”, preguntó Mendes. “¡Claro que no!” Enfatizó entre risas la anfitriona. “Yo me meto [al sitio] de Etsy con todas esas mamás que tienen el tiempo y hacen cosas divinas”. El intercambio entre ambas mamás resulta sumamente simpático, especialmente si sabemos que así son todos los niños: Algunos quieren la misma cosa año con año y otros no pueden decidirse jamás, volviendo a sus mamás locas. ¿A quién no le ha pasado? LOL Advertisement EDIT POST

