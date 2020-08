Santi, el hijito de Eva Longoria, ¡su mejor ayudante en la cocina! La estrella texana y autora de un libro de recetas comparte su gusto por la comida con su hijito. ¡Así sí antoja cocinar! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eva Longoria adora la cocina. Como todos, debido a la pandemia del coronavirus, ha pasado mucho tiempo en casita con su marido José Bastón y su adorable hijito, Santiago, de 2 añitos. Ello le ha permitido dedicar más tiempo a experimentar nuevas recetas y probar nuevos platillos. La pasión de la actriz y productora de 45 años, y también autora del libro La cocina de Eva: cocina con amor para la familia y los amigos es supercontagiosa y lógicamente su hijito, Santi, se ha convertido en su cómplice de aventuras en la cocina. "Me encanta cocinar y estar en la cocina", asegura la estrella texana a People en Español. "Cocinar realmente te transporta a otro lugar", explica Longoria, a quien actualmente vemos en la campaña publicitaria "You’re Never Too Far From The Life Artois” de la cerveza belga Stella Artois y en cuyos comerciales la doña aparece pegando saltitos y soñando despierta al ritmo del tema "Daydream", mientras que una doble de sí misma muestra sus habilidades en la cocina. Y es que para madre e hijo la cocina se ha convertido en un espacio para compartir y disfrutar tiempo juntos. "Ha sido muy divertido estar con [Santi] en la cocina. Él se divierte tanto, pero tantísimo en la cocina. Es también una manera de mantenerlo ocupado. ¡Y es algo con mucha textura! Se puede ensuciar las manos". ¿Y qué han cocinado juntos? Pasta, tacos de fideo y hasta tacos de birria, según nos cuenta Longoria. Una foto del comercial "You’re Never Too Far From The Life Artois”, en el que aparece Eva Longoria al lado de Liev Schreiber y Blake Griffin. Image zoom Cortesía Sunshine Sachs En dicho clip vemos a la estrella soñando despierta y practicando una de sus grandes pasiones: la cocina. Eva cocinando con su adorado hijo único, Santiago Bastón Longoria, preparando un rico desayuno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La orgullosa mami asegura que su hijo come de lo más bien y prueba de todo. "Soy realmente afortunada, él come muy bien, come salmón y pescado y carne", si bien asegura que lograr que su retoño tuviera una dieta más amplia —algo que es un gran reto para muchos padres— es una tarea que realiza día a día. "Tienes que trabajar en ello. Asegurarte de que así sea en cada comida". ¿Y cuál es el plato favorito del nene? "¡Pasta!", asegura su mamá, quien ya fuera de juegos y a la hora de cocinar para los adultos, adora hacer un maridaje de cerveza —especialmente Stella Artois— con sus platillos. "Amo Stella porque es una gran cerveza para acompañar la comida", explica. ¡Mira el video completo de Daydream (In the Life Artois), dirigido por M. Wardde con Eva Longoria para Stella Artois!

