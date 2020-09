¡Eugenio Derbez y la divertida confusión de Aitana al cantar las mañanitas a Alex Rosaldo! La pequeña puso mucho empeño en cantar con su papá para felicitar a su mamá y lo hizo así: "Estas son las mañanitas que cantaba el Rey Vadhir..." ¡No te pierdas el simpático clip! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hace unos días fue Eugenio Derbez quien celebró su cumpleaños, hoy le tocó el turno a su mujer, Alessandra Rosaldo. Diez años menor que su esposo, así de feliz anunció hoy la mamá de Aitana su último cumple antes de subir al quinto piso: “¡Es mi cumple!” exclamó contenta. “No puedo estar más feliz, plena y agradecida por tantas y tantas bendiciones, ¡bienvenidos los 49!”, afirmó. Celebridades como Sandra Echeverria quisieron pasar a dejar su felicitación: “¡Feliz cumple, mi Ale hermosa! Que sigas iluminándonos siempre con esa sonrisa hermosa que tienes. Te queremos.”, escribió la actriz de El Clon. Aislinn Derbez le felicitó desde sus stories con esta divertida foto sobre la que escribió: “¡Feliz cumpleaños a la mejor mamá, amiga, madrastra que hay! Te amamos. Gracias por llenar de amor y luz nuestra familia”, dijo muy cariñosa. Image zoom IG Aislinn Derbez Y fue junto a la pequeña Aitana que Derbez quiso cantar unas divertidas mañanitas a la mamá de su benjamina, después del clásico happy birthday. Escondida tras en él en el auto del productor, Aitana protagonizó esta cómica coreografía y con su divertida equivocación se robó el show al quitarle la corona al rey David para ponérsela a su hermano, a quien bautizó sin querer como el “rey Vadhir”. Una nueva anécdota que seguro habrá puesto una sonrisa en la cara de su hermano y en la de todos los fans de Derbez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así felicitó al actor su hija Aislinn por su día, el pasado dos de septiembre: “Hoy es su cumple y lo amo demasiado”, escribió la bella hija del mexicano. “Conforme pasan los años más quiere estar pegado a su familia y si no fuera tan necio y le echara tantas ganas a que siempre estemos juntos como muéganos y convivamos, no seríamos tan unidos todos”, confesó. “Ojalá que cuando llegue a su edad me vea tan radiante y joven cómo el... Díganme: ¿de cuantos años parece?” preguntó a sus fans añadiendo un hashtag en el que hacía referencia a la película de The Curious Case of Benjamin Button. “Con esa eterna juventud sospechosa que se carga, primero parecía su hija, hoy parezco su hermana y a ver si no en 10 años voy a parecer su mamá”, bromeó.

