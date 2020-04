¡Estrellas por accidente! Hijitos de los famosos que roban cámara en video By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cristiano Ronaldo Image zoom IG/Cristiano Ronaldo Matteo y Valentina, dos de los cuatro adorables hijitos del astro del fútbol, se colaron en un video de su papá donde intentaba demostrar sus ejercicios ¡y hasta lo ayudaron con sus abdominales sosteniéndole la cabeza! 1 de 7 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Kim Kardashian West Image zoom La doña estaba grabando un video para el gobernador de California cuando su hija North se coló en el video y entre broma y broma le soltó tremendo reclamo... 2 de 7 Applications Ver Todo Adamari López y Toni Costa Image zoom YouTube Toni Costa La pareja invitó a su adorada hija Aläia a unirse a ellos en una clase de zumba por video y adivinen quién se robó todas las miradas... 3 de 7 Applications Ver Todo Advertisement Jaime Camil Image zoom En plena entrevista con People en Español el galán mexicano recibió la inesperada visita de su hijo de cinco años Jaime Camil Balvanera ¡que hasta se sentó en sus piernas y le trajo una nota! 4 de 7 Applications Ver Todo Paulina Rubio Image zoom IG/Paulina Rubio En plena entrevista con Alejandra Espinoza, la Chica Dorada recibió la inesperada visita de sus hijos Eros (a a izquierda) y Nico que muy graciosos se asomaron a la cámara mientras su mamá contaba cómo llevaban la cuarentena por el coronavirus ¡Qué tiernos! 5 de 7 Applications Ver Todo Serena Williams Image zoom IG/Serena Williams Cuando se alistaba a compartir sus secretos de belleza, la multicampeona del tenis fue interrumpida por su adorable hijita Olympia Ohanian que no dudó en instalarse ante la cámara y formar parte del video ¡Awwww! 6 de 7 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jimmy Fallon Image zoom Screen Grab/Youtube Trabajar en casa no es fácil y el anfitrión de NBC es la prueba: cuando trataba de grabar su monólogo nocturno fue interrumpido por Frances, sus hija de cinco años que tomó todo a juego acabando en puras risas con su papá. 7 de 7 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

