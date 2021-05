Geraldine Bazán y Gabriel Soto, ¿qué opinan sobre el trabajo de su hija Elissa Marie como actriz? La hija de los reconocidos actores mexicanos revela lo que sus padres le han dicho sobre su debut en la telenovela Si nos dejan. "Nadie más me va a decir la verdad". Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mucho se ha hablado sobre el esperado estreno de la telenovela Si nos dejan la nueva telenovela que estelarizan Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas, Alexis Ayala y Gaby Spanic. La historia se estrena el 1 de junio por Univision en ella también participa de forma estelar Elissa Marie, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Si bien las miradas están en sus protagonistas, el debut de la menor, de solo 12 años, ha generado muchas expectativas, especialmente al conocerse cuál sería la condición que le puso su padre para poder participar en la producción. Ahora que todo ha quedado grabado y finalizado ¿qué opinan Geraldine y Gabriel del trabajo de su hija? "Ellos me han apoyado muchísimo" asegura la menor a People en Español. "Me dan tips; la verdad estoy muy agradecida por eso. Los que siempre me van a apoyar son ellos y los que siempre me van a decir la verdad son ellos". "Nadie más me va a decir la verdad, nadie más me va a decir 'no lo hiciste tan bien'", afirma la jovencita que anteriormente participó de manera especial en la serie 100 días para enamorarnos, de Telemundo y que ahora ha respondido entusiasmada al reto de interpretar un papel más complejo y clave: el de la hija del personaje que interpreta Ornellas, y que es un periodista que se enamora de una mujer 'madurita' (Mayrín Villanueva). Gabriel Soto, Elissa Marie, Geraldine Bazan Credit: Mezcalent; People en Español, Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso, según ella misma revela, es la propia Elisa quien le ha pedido a sus padres que cuando vean errores o algo que se pueda mejorar en su trabajo, no duden en señalárselo. "Yo les digo, cuando no lo haga bien díganme para que yo pueda mejorar. Y eso hacen". Lógicamente otro punto delicado en la negociación para que la menor pudiera actuar fue el no descuidar sus estudios. "Siempre he han apoyado full", aclara la jovencita. "Lo que sí es que me pidieron: 'en la escuela enfócate en la clases, no bajes tus calificaciones, que las clases sean en linea ahorita me ayuda muchísimo". Si nos dejan se transmitirá de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este.

