Esta es la razón por la que Maripily Rivera pensó en suicidarse

La modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera ha pasado una serie de tragos amargos en fechas recientes. Y según asegura, uno de estos fue tan duro, que incluso la llevó a pensar en quitarse “la vida”. Así lo reveló misma acaba en una estremecedora entrevista con el show Un nuevo día (Telemundo).

La empresaria y fitness guru de 41 años y residente en Miami, contó a ese show que adorado su hijo único Joe Joe, tomó la decisión de irse a vivir a Puerto Rico con su padre, Joe García, de quien ella vive separada hace años. “En ese momento yo sentía que me estaba destruyendo por dentro como mamá”, explicó la chaparrita sobre la decisión del jovencito de 17 años. “Pensé hasta quitarme la vida”, explicó con los ojos llenos de lágrimas y la voz rota.

“Se me ponen los ojos aguados. Llega un momento en que los niños crecen y no importa la súper madre que hayas sido, le hace falta el lado paternal”, prosiguió Rivera. “Él me dice: ‘mamá tú has sido buena madre, pero me hace falta mi papá’. Entonces, cuando tu hijo te dice eso, tú no puedes decirle que no”.

Ahora la modelo asegura que el hueco que le ha dejado su hijo en su vida cotidiana lo está llenando metiéndose de lleno en sus múltiples negocios de moda, salud y entrenamiento físico.

Por cierto que en esa misma Rivera habló sobre el otro trago amargo que le ha tocado vivir recientemente, y que fue la ruptura con su novio José Berdecía, que a pesar de dar señales de ir viento en popa reventó por los aires a solo meses de haber comenzado. Ahora ella asegura que el truene se debe a que él le fue “infiel”.

“Yo llevaba tres años sola. Tuve una pareja que me duró tres meses. Él me fue infiel”, afirmó estoica. “Me enviaron vídeos de él bailando con otras mujeres y pagándole bebidas alcohólicas. Lo graban y me envían el video a mí”.

Rivera asegura que personas le revelaron que su ex “hacía threesome” con amigas suyas. Afortundamente ella es una mujer que ha aprendido a salir adelante en las buenas y en las malas. ‘Yo soy una mujer que me respeto, que valgo mucho”, acotó.