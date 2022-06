Esposo de Francisca recibe el mejor regalo en su primer Día del Padre La copresentadora de Despierta América (Univision) compartió este domingo a través de las redes sociales este momento tan especial en sus vidas como papás de Gennaro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca y su esposo Francesco | Credit: Mezcalent Desde Jacky Bracamontes hasta Michelle Galván, pasando por Ariadne Díaz, Alessandra Rosaldo, Bárbara Bermudo… Fueron muchas las famosas que acudieron este domingo a las redes sociales para felicitar con emotivos mensajes a sus parejas por el Día del Padre. Este también fue el caso de la carismática copresentadora del programa Despierta América (Univision), Francisca, quien no tardó en dedicar unas emotivas palabras a su esposo. "No me sorprende ver el gran padre que eres porque ya te había visto en mis sueños. Gennaro es muy bendecido por tener un papá como tú. Te amamos. Feliz primer Día del Padre", escribió a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 4 millones de seguidores. La que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 no tuvo que ingeniárselas demasiado para sorprender al padre de su hijo en esta fecha tan señalada ya que el regalo llegó solo y de una manera genuina con un acontecimiento único en la vida de su bebé: sus primeros pasos. El primogénito de Francisca y Francesco comenzó a caminar este domingo coincidiendo con el Día del Padre, por lo que el empresario de origen italiano no pudo tener un mejor regalo. "Mi muchachito ya camina y que mejor regalo de Día del Padre para Francesco. Dios te bendiga hijo mío. Cómo no llorar de felicidad al ver esos primeros pasitos", escribió la presentadora desde su página de Facebook, donde publicó un video en el que presume los primeros pasos de su bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy es el mejor día de mi vida porque mi hijo camina", reconoció la también actriz. "Ese fue el regalo de papá: que su hijo camina", compartió visiblemente emocionada.

