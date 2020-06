El esposo de Marlene Favela escribe un tierno mensaje a Bella, la hija que tienen en común Después de un tiempo retirado de todo, George Seely no solo ha reabierto su perfil de Instagram con misteriosas fotografías sino que se ha dirigido así a su pequeña. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La nueva tendencia en redes por parte de las celebridades es abrirle una cuenta a sus recién nacidos. Los bebés de las estrellas ya tienen su propio perfil a días de haber venido al mundo. Es el caso de Bella Seely, la hija de Marlene Favela y el empresario George Seely, que roza los 200 mil seguidores. Precisamente a través de este perfil es que su papá le ha empezado a escribir después de un tiempo desaparecido de las mismas. El orgulloso progenitor ha piropeado a su niña y escrito preciosos mensajes de amor en medio de los fuertes rumores de separación que revolotean sobre la pareja. "Mi hermosa Bella", "Dios mío, eres tan hermosa", "Qué grandes cachetes", son tan solo algunas de las bonitas palabras que su papi ha dedicado a su princesa en las más recientes publicaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja, que no ha vuelto ha dar señales de vida ni con su pequeña en redes ni durante toda la cuarentena, comparte al menos el amor por el fruto de su relación. La protagonista de La gata salvaje no quiso entrar en detalles al ser preguntada por su familia en una reciente entrevista en la que evadió hablar de su no sabemos si todavía pareja. De momento ambos hacen vidas por separado. Mientras Marlene está hecha toda una influencer y se mantiene de lo más activa en sus redes promocionando productos y siendo imagen de varias marcas, George ha publicado unas misteriosas imágenes en un lugar aislado de todo y todos. Son fotografías en plena naturaleza donde él no sale. Lo que es evidente es que entre ambos existe un distanciamiento del que ninguno quiere pronunciarse. Su prioridad es el absoluto bienestar de su chiquitina que cada día hace más honor a su nombre, Bella.

