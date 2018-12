Así reaccionó el esposo de Jacky Bracamontes tras un usuario alegar que hace juegos de niños con sus hijas

Martín Fuentes, el esposo de Jacky Bracamontes, reaccionó de una manera muy elegante ante las críticas de algunas personas en las redes sociales que alegan que él le está enseñando actividades de niños a sus hijas.

Tras publicar una composición de imágenes en la que se ve a sus dos hijas mayores, Jacky y Carin, saltar de lo alto hacia los brazos de su padre en un parque de juegos, algunas personas criticaron al deportista profesional.

“No sé si sea mi impresión, pero observo que tu esposo las incita a hacer cosas como si fueran varones, esa es la opinión que me surge al ver todo lo que él guía en ellas y de ti como mamá no he visto actividades más que grabarlas”, comentó una persona.

Sin embargo, ante dicho comentario, otra persona contestó: “¿Como si fueran varones? ¿Y que la madre solo hace grabarlas? Es que su vida entera no la plasman en las redes! Qué sabemos nada de nadie al fin y al cabo!”. A esto, Fuentes reaccionó y puso cuatro emojis de manos aplaudiendo como en apoyo a lo dicho por esta usuaria y le agregó: “saludos”.

La respuesta de Fuentes no fue la única en repudio al comentario del usuario. Otro fan expresó: “Pero vaya persona machista que es usted, las actividades no se clasifican algunas para hombres o otras para mujeres… Todo el mundo tiene el derecho de hacer las actividades que le dé la gana”. Además, hubo quien aclaró que Fuentes “no preguntó que si era cosas de niñas o niños! El preguntó qué salto les gustó más? A mí me encantó el de jump de #Jacky. Opinen lo que se pregunta y si no les gusta no opinen”.