Esposa de Fernando Carrillo destapa la cara más dura y desconocida de la maternidad La primeriza mamá ha querido dar visibilidad a este asunto a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Muchas veces se tiende a idealizar la maternidad como la etapa "más maravillosa" en la vida de una mujer, pero la realidad es que no todo lo que se cuece alrededor de ella es color rosa. Tras experimentar momentos de mucha frustración y soledad a tres meses de haber debutado como mamá, María Gabriela, la esposa de Fernando Carrillo ha querido dar visibilidad a través de las redes sociales a este asunto del que poco se habla y que es una realidad para muchas mujeres. "Hace unos días tuve una crisis, de esas que te provoca tirar todo y desaparecer. De esos días que solo sientes frustración y soledad a pesar de tener al esposo más amoroso y dulce a tu lado", comenzó compartiendo la pareja de Carrillo junto a una foto en la que aparece con sus ojos llenos de lágrimas. "Tomé esta foto para recordar en el futuro que todo mejora. Pero un post de @jimefrontera me hizo pensar en la importancia de darle visibilidad a este asunto". Fernando Carrillo Gaby, esposa de Fernando Carrillo | Credit: Instagram Gaby La primeriza y joven mamá quiso compartir esta publicación tan personal con sus seguidores con el objetivo de ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo que ella. "Quise compartirles esto hoy por si alguna mamá se está sintiendo así de frustrada y derrotada, o se cuestiona sus capacidades para ser mamá, para que sepa que no está sola, todas pasamos por esto", aseveró Gaby, quien cuenta con 60 mil seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Un día explotas de felicidad y al siguiente solo sientes un nudo en la garganta que no te deja respirar. Quiero decirte que todo mejorará, y los días malos pasarán y volverás poco a poco a sentirte como tú misma. Ánimo y fuerza a todas las mamis", concluyó su mensaje. Gaby Gaby, Carrillo y su hijo | Credit: Instagram Gaby Numerosas mamás no tardaron en solidarizarse e identificarse con su testimonio. "Justo lo que necesito leer", "Gracias por hacerme sentir que no estoy sola" o "Hay días muy duros, así que a darnos ánimos", se puede leer entre los cientos de mensajes que recibió.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Esposa de Fernando Carrillo destapa la cara más dura y desconocida de la maternidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.