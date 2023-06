Mira el espectacular pastel con que Anuel AA celebró a su hijita Gianella, una de las hijas de Anuel AA, estuvo de cumpleaños y su padre no escatimó recursos para hacerla pasar un día muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA Credit: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM Todo parece indicar que Anuel AA quiere dejar atrás las controversias en las que estuvo envuelto tras separarse de Yailin y tratar de reconquistar a Karol G con diversos mensajes, que incluyeron ataques a Feid, quien se dice es el actual novio de La Bichota. Ahora, el representante de música urbana prefiere concentrarse en sus hijos y aprovechó el cumpleaños de su hija Gianella para consentirla con una gran fiesta. "Feliz Cumpleaños para mi princhechita hermosha Gianella", escribió Anuel AA en su cuenta de Instagram. El cantante acompañó el mensaje con una serie de imágenes de la fiesta de la nena, donde se puede apreciar un pastel de cumpleaños en tono rosa con el nombre de la festejada impreso en letras mayúsculas. Además, se logran ver una serie de globos en tono morado y rosa, con decorados alusivos en el mismo tono. El todo momento, el famoso se mostró visiblemente feliz de tener entre sus brazos a la pequeña; además, aprovechó la ocasión para hacer una reflexión al respecto de este momento tan especial en su vida y hacer anuncios profesionales. "Me hacia falta esto con mi familia. También fue el aniversario de mis padres, 41 años casados", comentó. "Wow 41 años. Ya entiendo porqué yo me enamoro tanto. Recuerden siempre que Dios y la familia son las dos cosas que realmente importan en la vida. Ahora todo el mundo pendiente un va a salir música nueva y rompecorazones también". Anuel AA Credit: Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron ante esta publicación. "Que onda con este güey diciendo que la familia es lo más sagrado cuando engaño a la pareja que tenía en se momento con una, se caso con otra y la embarazo, y ahora pelea por ella, jajajaja"; "Un amor fingido, porque un papá no puede andar queriendo a un hijo y ignorando al otro, tu otra hija ni la mencionas porque su mamá te dio de tu propia medicina"; "41 años de casado tu papá porque él no es narcisista", y "Este hombre habla de la familia y no sabe que es esa palabra. Lo que hace es utilizar a las mujeres y a sus hijos para marketing", fueron algunos comentarios. De unos días a la fecha, Anuel AA ha mostrado públicamente más momentos con sus hijos, aunque no se ha dejado ver con su bebé menor, Cattleya, a quien procreó con su ex Yailin.

