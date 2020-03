¡Así ha sido la espectacular fiesta de cumpleaños de la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann! Los felices papás han compartido imágenes de la impresionante celebración de cuento de hadas del segundo añito de su princesa Kailani. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Entre ponis, juegos y muchos globos color rosa, Kailani ha estrenado su segundo año. Lo ha hecho rodeada de amiguitos y familiares que no quisieron perderse esta cita tan colorida y especial. Además de sus papis, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, no faltaron a la cita su abuelo Eugenio Derbez que iba maravillosamente acompañado de su hija Aitana. Los ojos de la cumpleañera se salían de las órbitas al ver tantas cosas bonitas a su alrededor, especialmente los animales que convivían en este ambiente al estilo granjero con cabras, caballitos y naturaleza pura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la pequeña le cantaron las mañanitas en inglés y en español y le hicieron entrega de sus regalitos ante la hermosa sonrisa de su receptora que parecía estar viviendo un sueño. Y nunca mejor dicho. El lugar contaba con un montón de juegos además de un tren que les trasladaba por el lugar lleno de distracciones para los pequeños y grandes de la casa. Aunque el cumpleaños fue el pasado 25 de febrero, sus papis quisieron celebrarlo a lo grande con sus familiares y amigos durante el fin de semana con una fiesta como ella se merece. A la vista está que la chiquitina se lo pasó en grande y jamás lo olvidará. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Así ha sido la espectacular fiesta de cumpleaños de la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.