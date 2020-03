¿Es buen papá Martín Fuentes, el esposo de Jacky Bracamontes? Después de su último accidente de esquí, los reporteros vuelven a preguntarle al esposo de la bella Bracamontes si sigue pensando que es buena idea exponer a sus pequeñas a estos deportes de riesgo. Martín se defiende. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jacky Bracamontes y Martín Fuentes vuelven a estar en el ojo de mira ante las nuevas críticas que enfrenta al esposo de la exreina de belleza por involucrar a sus hijas en su amor por el riesgo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que esto sucede, ¿recuerdan el salto que protagonizó este amante de la adrenalina al saltar con su pequeña Renata desde un barco hasta el océano? Jacky no dudó en salir entonces en defensa de su esposo: “Lo que haga mi marido nunca va a poner en riesgo la vida de mis hijas, porque Martín, a pesar de que lo ven súper aventado y así, siempre mide los peligros. Entonces, vean a Tom Brady que se aventó con su hija de una cascada y lo criticaron mucho. Pero a fin de cuentas es su papá y jamás vas a poner en riesgo. A lo mejor son cosas que sí se ven arriesgadas y eso, pero no les va a pasar nada. Son papás muy conscientes. Martín es un papa muy consciente y es el que más se preocupa por sus hijas y jamás las va a poner en riesgo. Vds. no se me estresen”, dijo la bella mamá en un comunicado. El nuevo accidente de esquí volvió a poner a este aventurero papá en el punto de mira, cuyas hijas también nadaron ya entre tiburones… Interrogado de nuevo al llegar a México por los periodistas y pedirle explicaciones de cómo puede involucrar a sus hijas en estos deportes de riesgo, Martín Fuentes fue contundente: “Trato de mantener siempre el riesgo bajo control, tampoco vas a meterles en una jaula para que no hagan nada. Yo soy una persona que he estado haciendo esto toda mi vida y todo lo que hago con ellas es esquiar en el agua y bajo controles normales y sin hacer locuras”. ¡No todos comparten la opinión de Fuentes, a quien cada aventura con sus hijas le cuesta más de una crítica! Pero lo más importante es que tiene el apoyo de su esposa que, en estos casos, es lo que cuenta. Advertisement

