Paty Rodríguez, la esposa de Ernesto Laguardia 27 años menor que el actor

Ni los 27 años que se llevan ni algunos malos momentos profesionales han zarandeado la familia que Patricia Rodríguez y Ernesto Laguardia han formado junto a sus tres hijos: Bárbara, Emiliano y Santiago. Conoce en esta entrevista con la esposa del actor mexicano un poco más de su maravillosa historia de amor, en la que cupido fue nada más y nada menos que Carla Estrada.

¿Cómo se conocieron?

Soy de Miami, mi vecina era Carla Estrada, mi papá es muy amigo de Carla Estrada. Un día se estaban cambiando de departamento y, todavía, no tenían teléfono ni Internet. A ella le tenía que llegar una entrevista, de un artista, entonces llegó a mi casa el fax y me pidió mi mamá que se lo subiera. Entonces, se lo subí y ahí estaba Ernesto [Laguardia]. Yo estaba en pants, había estado en el gimnasio, y me dice ‘hola ¿cómo estás? Mucho gusto; me presenta Carla. Le doy el fax y cuando me voy, me dice ‘te invito a salir’; yo le dije ‘no muchas gracias’. Llegué a casa de mi mamá y le dije ‘mamá un señor me invitó a tomar un café’. Pasó el tiempo; no lo volví a ver. Tres años después, en una boda, iba acompañando a mi papá, y ahí vi a Ernesto; ya se iba, se me acercó y me dijo ‘sé que vas a ir a la fiesta del papá de Carla; te invito’. Le dije ‘sí está bien’ pero nunca le di mi teléfono ni nada, como dándole un poquito largas. Estaba en ese momento quedándome en casa de mis abuelitos, de vacaciones. Y me dice abuelito ‘que te habló Ernesto Laguardia para venir por ti para ir a la fiesta de Carla’. Le hablé a mi mamá y le dije: ‘Mamá, ¿Carla te pidió el teléfono de casa de mis abuelitos?’ Dijo ‘no’. No pude ir a la fiesta. Él se fue a Europa, de viaje, nos estuvimos escribiendo y regresando me invitó a salir. Empezamos a salir. Mi papá al principio no quería que saliera con él, me decía ‘te lleva muchos años’. Mi papá se fue a Miami; me quedé a cargo de mi abuelito y le dije ‘es que Ernesto me invitó a salir’. Me dijo ‘mi hijita tu sal. Ni que te fueras a casar, no te preocupes’. Ahí se quedo todo y después de esa cita nos casamos, hemos tenido tres hijos.

¿Cuántos años es mayor que tú Ernesto Laguardia?

Me lleva 27 años.

¿Cómo combina Ernesto Laguardia el trabajo profesional y su vida como papá?

Lo admiro mucho como actor y como conductor, pero más como papá. Como papá es un hombre entregado; siempre hace tiempo [para sus hijos]. Ahorita, por ejemplo, que tiene trabajo, llega y trata de acostarlos o en la mañana, así sea que se despiertan a las 6 de la mañana, para ir a la escuela, se despierta con ellos. Cuando se puede vamos a visitarlo al set, le llevamos de comer; entonces, siempre, aunque sean momentos de muchas horas de trabajo él está preocupado por llamarles y ver cómo les va en la escuela. Es muy entregado a sus hijos.

¿Qué les gusta hacer en familia?

Nos gusta mucho, los fines de semana, andar en bici de montaña y a los niños también les gusta mucho salir a caminar, y pasar tiempo juntos, en realidad. Nos gusta mucho llevarlos a museos y a que conozcan. A él le encanta enseñarles sobre historia a los niños y transmitirles todo lo que sus papás le enseñaron a él. Pasamos mucho tiempo en familia. Hoy en día, a los niños no se les dedica ese tiempo y Ernesto y yo somos muy entregados a ellos. Lo importante es estar juntos, el plan que cada quien tenga como idea lo tratamos de equilibrar.

¿Cuál es tu profesión?

Soy diseñadora. Estudié diseño gráfico y gemología. Pero lo que hago y me encanta son diseños. Ahorita estoy diseñando telas. Me encanta toda la parte creativa y el color, toda esa parte.

¿Qué puedes decirme de Ernesto Laguardia?

Ha trabajado muchísimo tiempo y siempre es muy entregado a su trabajo. Ama lo que hace y lo hace bien. Siento que, hoy en día, a él no le gusta decir su edad, ni que yo diga cuánto años nos llevamos porque él cree que afecta. Yo digo que no. Pero, tristemente, hemos visto que sí: ven un número de edad y ya no quieren dar las oportunidades de trabajo. Su trabajo habla por sí mismo. Gracias a todos los que lo han apoyado, a todos los fans que tiene y a la gente que lo han apoyado en su carrera y ojalá tenga muchos años más de trabajo porque él ama lo que hace.