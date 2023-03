Erika Buenfil celebra con espectacular fiesta los 18 años de su hijo La actriz mexicana compartió los detalles de la fiesta a través de su perfil de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erika Buenfil Erika Buenfil y su hijo en su fiesta de cumpleaños | Credit: Instagram Erika Buenfil El pasado 2 de febrero, Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, alcanzaba la mayoría de edad. "18 años de alegrías y de experiencias únicas", escribía la actriz mexicana a través de sus redes sociales junto a un emotivo mensaje de felicitación para el cumpleañero: "Hijo querido que siempre estés rodeado de éxito, abundancia y dicha. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños". Buenfil, quien participa en la exitosa telenovela Perdona nuestros pecados (Univision), historia que protagonizan Emmanuel Palomares y Oka Giner, tiró, como se suele decir, la casa por la ventana para celebrar este fin de semana por todo lo alto los 18 años de su primogénito. En complicidad de su mánager, la inolvidable protagonista de exitosos melodramas como Marisol y Amores verdaderos organizó una espectacular fiesta de cumpleaños a su hijo en la que no faltaron las risas, la diversión, el baile y, sobre todo, el amor incondicional de una madre que se ha desvivido durante las últimas dos décadas por sacar adelante sola al cumpleañero. "Día de fiesta", escribió Buenfil junto a una foto en la que posa en compañía de su hijo desde la fiesta. Entre los invitados hubo varios compañeros del medio de la actriz, entre ellos integrantes del elenco del melodrama que transmite Univision a las 8 p. m., hora del Este, como las actrices Dany Cordero y Fernanda Urdapilleta, quienes dan vida a Elena y Aurora respectivamente. Urdapilleta llegó acompañada de su novio, el también actor mexicano Ramsés Alemán, quien trabajó con Erika años atrás en el melodrama Te doy la vida. Ramsés Alemán, Erika Buenfil y Fernanda Urdapilleta en la fiesta de cumpleaños de Nicolás Ramsés Alemán, Erika Buenfil y Fernanda Urdapilleta en la fiesta de cumpleaños de Nicolás | Credit: Instagram Ramsés Alemán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias, gracias, gracias a todos los que me acompañaron. Fue una hermosa fiesta", escribió Buenfil desde su perfil de Instagram al término de la fiesta. "Gracias a todos los que fueron a compartir con nosotros este lindo día. Te amo mi Nicolás", fueron las palabras con las que acompañó la actriz otra publicación sobre la fiesta que compartió en Instagram.

