Erik Hayser: "Me gustaría compartir muchísimos años de la mano de Fernanda [Castillo] y mi hijo" Erik Hayser asegura que gracias a su hijo, Liam; su pareja, la también actriz Fernanda Castillo; y su trabajo en diversas series vive la mejor etapa de su vida Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erik Hayser Fernanda Castillo Credit: IG Erik Hayser Tras dar la bienvenida a su hijo Liam hace más de un año, Erik Hayser reconoce que nada ha sido lo mismo. "[Mi] vida dio un giro de la mejor manera", confiesa el mexicano de 40 años. "Me siento feliz, completo y con ganas de poderle dar todas las cosas que yo pueda a mi hijo". ERIK HAYSER - Buzz - April 2022 Credit: Alex Salinas Siempre de la mano de su compañera. "Si pudiera desear algo, me gustaría poder compartir muchísimos años de la mano del amor de mi vida, de Fernanda [Castillo] y de mi hijo". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Fernanda Castillo Erik Hayser A lo que añade: "y que la vida me siga dando la oportunidad de habitar la piel de diferentes personajes", como el de Esteban Solares en Oscuro deseo (Netflix). "[Con él] aprendí que no hay que dejar de trabajar por lo que uno quiere", dice Hayser, quien también protagoniza las series Cecilia (Paramount+) y Asesino del olvido (HBO max) y está muy satifecho con su presente. "Creo sin temor a equivocarme [que] estoy viviendo el mejor momento de mi vida".

