Close

¡Por fin! Erica Mena de Love & Hip Hop comparte primeras las fotos del rostro de su hija Safire Hemos tenido que esperar 9 largos meses para poder ver la carita de la adorable nena ¿a quién crees que se parece, a su mami o al papá, Safaree Samuels? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Como vuela el tiempo! Parece que fue ayer cuando Erica Mena y Safaree Samuels confirmaban en exclusiva para People CHICA que efectivamente, su amor había pasado de la telerrealidad -en el show Love & Hip Hop de VH1- a la vida real. La nacida en el Bronx, que además es una exitosa autora de por lo menos dos libros, y el rapero que comenzó su carrera al lado de Nicki Minaj en la agrupación HoodStars, hicieron saltar chispas en la red con su candente romance. Hacia febrero ya sonaba fuerte el runrún de que ella estaba embarazada y bueno, fue un año después, en febrero 2 de 2020 para ser exactos, Safire Majesty, la primera hija de ambos, llegó a este mundo. Y aunque la hermosa Safire ya cumplió sus 9 meses de vida no habíamos podido conocer su dulce rostro. Hasta ahora. Este miércoles su orgullosa mamá compartió un par de retratos de la bella princesita que vestida con un trajecito de estampado salvaje y turbante a juego sorprendió a la red con su ternura ¡ y tienes que ver las imágenes! Image zoom Credit: Aaron J. Thornton/Getty Images En junio pasado Mena mostró esta linda foto con su hija en brazos y vistiendo bikinis a juego, pero el rostro de la bebé no se podía apreciar: En julio madre e hija volvieron a incendiar las redes vistiendo igualitas. Pero la carita de la bebé seguía siendo un misterio: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mena, quien destaca por su impactante figura y que fuera elegida en un concurso de MTV como la doble de Jennifer López, es mamá de un hijo mayor, King, de 13 años y fruto de su relación con Raúl Conde. Safire es la primera hija para el cantante de origen jamaicano.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Por fin! Erica Mena de Love & Hip Hop comparte primeras las fotos del rostro de su hija Safire

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.