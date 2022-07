¿Qué pasará con la carrera de Amara La negra ahora que es mamá? ¿Seguirá siendo parte de Love & Hip Hop: Miami? Amara La Negra vive una de las mejores etapas de su vida personal, pero, ¿qué pasará con su carrera ahora que está dedicada a ser mamá? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra Credit: Photo by Anthony DelMundo/Getty Images Sin duda alguna el convertirse en madre ha cambiado la vida de Amara La negra, quien tras desear ser mamá seis hijos, ahora con sus gemelas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De los Santos cambió de opinion. "En estos momentos en los Estados Unidos, definitivamente no estoy pensando en tener tantos hijos", confiesa la cantante. "Pero uno o dos más en un futuro sí me gustaría . Me encanta ser mamá, me encanta saber que estoy creando mi propia raza". Y también su imperio empresarial. "Estoy trabajando en Internal Beauty, que es mi línea de cosméticos; también en mi línea de ropa [deportiva]", dice. "Quiero que mis hijas vean lo trabajafdora es su mamá, estoy loca ppr hacer música y regresar al estudio. Estoy trabajando la quinta temporada Love & Hip Hop: Miami (VH1). Hay Amara la negra para largo, Amara continua siendo divina y fabulosa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una madre fabulosa, que hoy por hoy goza de su nueva vida. "Definitivamente mi prioridad son mis hijas, es lo primero que pienso desde que abro los ojos en la mañana y es lo último que pienso antes de dormir, mentira, hasta en mis sueños veo a mis niñas", cuenta la también cantante. "Estoy extremadamente enamorada de esta nueva etapa de Amara la mamá. Cada día más entiendo más el sacrificio de mi madre el sacrificio de todas las madres, el amor que se siente por tus hijos es increíble" y agrega. "Estoy ansiosa de ver las mujeres en las que se van a convertir, su personalidad. Tengo muchas ansias de que hablen. Tengo que disfrutar de estos momentos tan chiquita porque crecen rápido. Mis prioridades han cambiado, mi visión ha cambiado, tengo más enfoque. Lo único que hago es pensando en ellas".

