Enrique Iglesias y Anna Kournikova festejaron el primer año de vida de su hija Mary con esta hermosa foto Enrique Iglesias y Anna Kournikova no pueden estar más felices con lo mucho que ha crecido su pequeña Mary. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Enrique Iglesias y Anna Kournikova no pueden estar más felices con lo mucho que ha crecido su pequeña Mary. ¡La menor de sus hijas ha cumplido su primer año de vida y sus papis lo celebraron compartiendo una hermosa foto de la bebé! La más pequeña de los hijos de la pareja, también conocida por Masha, cumplió un añito y su mamá compartió en Instagram una tierna foto donde se le ve con sus hermosos rizos rubios y un lazo que le combina con el pelo. "1! ❤️", fue todo cuanto escribió Kournikova junto a la foto, a la cual no había mucho que agregar porque se llevó cientos de corazones y comentarios. Lo cierto es que la pareja está disfrutando al máximo esta faceta de padres no solo de Mary, sino también de sus mellizos, Lucy y Nicholas, quienes a finales del pasado año cumplieron sus cuatro añitos. Tanto el cantante como la extenista rusa están muy enfocados en la crianza de sus hijo y los disfrutan muchísimo, A cada rato comparten videos graciosos de sus hijos, como el que colgó Iglesias cuando Mary solo tenía 19 meses y aparecía escuchando su nuevo álbum. Anna Kournikova and baby Credit: Anna Kournikova/ instagram Iglesias ha asegurado que la llegada de sus hijos cambió su vida para siempre, ya que sus son su prioridad y su mayor fuente de alegría. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enrique Iglesias twins Enrique Iglesias and twins Lucy and Nicholas | Credit: Enrique Iglesias / instagram "Cuando los veo me ponen de buen humor, aunque tengan un mal día y estén chillando y se estén peleando, me lo paso genial con ellos. Los últimos 3 años y medio de mi vida han sido extraordinarios, me la he pasado genial", dijo en el programa español El Hormiguero. "Ser padre es algo que nunca me imaginé cómo iba a hacer, pero me siento muy afortunado y soy feliz cuando estoy con ellos y si no estoy arriba del escenario, definitivamente necesito estar en casa con ellos", agregó.

