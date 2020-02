Nació el tercer hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova El teercer hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova ya nació, según confirma Julio Iglesias Jr., hermano del cantante. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Albricias! Ha nacido ya el tercer hijo de Anna Kournikova y Enrique Iglesias. Así lo confirma en una entrevista radial Julio Iglesias Jr., hermano del cantante español y tío de la criatura. El también artista soltó la noticia bomba durante una entrevista que concedió este 7 de febrero al programa chileno Ciudadano ADN. “Oye ¿vas a ser tío de nuevo? ” preguntó la coanfitriona del show. “¡He sido ya tío!”, contestó con candidez Iglesias Jr. dejando a sus anfitriones anonadados. Para despejar dudas la locutora instistió: “No, sí pero me refiero a que Enrique y Annna ¿van a tener hijos…?”. “He sido ya tío”, enfatizó Iglesias de nuevo confirmando el nacimiento. “¿Ya nació? ¿Es niñito”, continuó la locutora. Pero ahí el español pintó su raya y evitó dar más detalles. “Es un secreto”, acotó sonriente.”Mi hermano tiene ya lleva tres [hijos]”, . “Está feliz, está muy contento y con su música, obviamente”. Yo todavia no, mi abuelo tuvo un baby a los noventa y tres años, todavía me quedan tres o cuatro años más”. Por cierto que el artista reveló cómo es la relación entre él y su hermano, y sus hijitos mellizos: Lucy y Nicholas. “Enrique es mi mejor amigo, me llevo de maravilla con él. Vivimos muy cerquita. Juego con mis sobrinos. A Enrique también le gusta mucho el deporte, jugamos al tenis…”. ¡Lucy y Nicholas ya tienen un nuevo hermanito! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los hijos mayores de Enrique Iglesias y Anna Kournikova nacieron en en diciembre de 2018 causando asombro pues prácticamente el embarazo de la excampeona del tennis se matuvo completamente oculto. El segundo embarazo de Kournikova también se mantuvo en secreto. Fue apenas a fines de enero pasado que la revista ¡HOLA! España confirmaba la noticia por medio de la publicación de unas fotografías que mostraban a la rubia y a su pareja paseando en yate en Miami y mostrando ya su pancita de embarazo. En aquel momento se calculaba que la tenista daría a luz en la primavera. ¡Felicidades a los flamantes papás! Advertisement

