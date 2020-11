Close

En un Halloween diferente, ¡la viuda de Kobe Bryant se disfrazó junto a sus hijas! Vanessa Bryant continúa las tradiciones junto a sus hijas con una entereza digna de admirar. ¿Qué te parecieron sus disfraces? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy se celebra la divertida noche de Halloween en la que muchas familias alrededor del mundo se disfrazan y Vanessa Bryant no quiso dejar que sus hijas se perdieran esta divertida tradición que tanto disfrutaron en el pasado junto a Kobe y Gigi. Parece mentira que hace solo un año por estas fechas estuviera toda la familia unida, sin imaginar la tragedia que se avecinaba y que cambiaría sus vidas para siempre. Fechas difíciles que las Bryant están llevando de una forma admirable. Image zoom Credit: Vanessa Bryant/IG Apenas era ayer cuando todos celebraban también otra importante fecha en el calendario, la del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, en la que todos, incluyendo a la mamá de Vanessa, sonreían felices alrededor de una misma mesa. Hace un par de días, la viuda de Kobe recordaba entrañablemente a su hija Gigi en otra tradición de esta época, la de cocinar semillas de calabazas, algo que siempre hacían juntas. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant Pero hoy Vanessa Bryant volvió a portarse como una campeona y se disfrazó con la mejor de sus sonrisas para acompañar a sus hijas en este día tan especial para los niños. “Hace mucho tiempo atrás, en una lejana galaxia…”, escribió Natalia bajo la encantadora foto en la que las Bryant lucían vestidas como personajes de la famosa saga de Starwars. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primogénita de Kobe y Vanessa herederó la altura de su papá. De momento, ya le saca una cabeza a su madre. Así de simpática lo hacía notar en sus redes: “Cuando BB8 y Darth Vader intercambian alturas”, escribió. Algo que hizo reír a su mamá, quien contestó con varios smilies risueños. Para ella, no importa cuanto crezca, siempre seguirá siendo su pequeña Natalia.

