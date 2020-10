Close

"¡Empiezo a pensar que mi hija no quiere verme!" ¡Gianluca Vacchi desesperado ante la espera! La ansiedad concome al multimillonario, quien no puede estar más feliz ante la llegada de su primogénita que ya está en camino pero se resiste a salir. ¡Descubre qué hizo con su novia para que la cosa avance! ¿Te lo imaginas? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que hace un par de días el simpático multimillonario y su novia anunciaron que la bebé estaba de camino, parece ser que la primogénita de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca se está haciendo de rogar. Image zoom Si ayer la joven modelo mostraba su cara cansada en los stories sentada sobre una gran bola haciendo ejercicios para animar a su hijita a que comenzara a empujar, hoy su nervioso papá, desesperado ante la espera, puso a bailar a la mamá de su bebé con unas ganas locas de que la cosa avance. “En sala de parto, intentando ayudarle a que salga… ¡Pero empiezo a pensar que no quiere verme!” bromeó con la gracia que le caracteriza. Su mujer le sigue siempre con la mejor de las sonrisas y es que el italiano encontró en la venezolana su complemento perfecto. “Ahora sé porque esperé tanto tiempo; la vida tenía para mí un premio especial, tú y nuestra hija. No tengo palabras suficientes para explicar la sensación mas profunda de mi vida y quiero dedicar este momento de profunda alegría y de una nueva vida en camino a la memoria de mi padre y sé que ahora el está orgulloso de la mujer que tuve la oportunidad de elegir para este maravilloso camino. Gracias mi Reina, nuestra hija tendrá la madre más increíble de esta tierra. Te amo con todo mi ser”, escribió Vacchi al comenzar la aventura del paritorio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom IG Sharon Fonseca El millonario tiene 52 años y ella, 25: “Tengo la edad de un abuelo”, mencionó al programa mexicano de radio Todo para la Mujer de Radio Fórmula. “Estoy haciendo ahora cosas que otra gente hace cuando es joven, pero pienso que cada uno tiene su manera de vivir y puedo decir que ahora soy feliz de vivir todas estas cosas”.

