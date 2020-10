Close

Adamari López y Toni Costa cuentan a Alaïa cómo lucharon y celebraron su llegada al mundo Los orgullosos papás compartieron un video junto a su pequeña en el que le explican con profundo amor el milagro que supuso su llegada. "Hicimos una fiesta para celebrar que mamá estaba embarazada". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Antes de que Alaïa llegara al mundo, Adamari López ya la había soñado. Lo que pasa es que nunca se imaginó que su belleza sería mil veces superior a lo que pensó. Su hijita con Toni Costa ha superado todas las expectativas y hoy en día es una niña de 5 años llena de dulzura y bellos sentimientos. Para celebrar su vida, la conductora y su pareja reunieron a la pequeña en un rinconcito de lo más acogedor de su casa para mostrarle videos y el libro con imágenes entrañables antes de su nacimiento. Con profunda emoción le contaron cómo celebraron por todo lo alto su llegada al mundo, tan deseada y buscada. "Hicimos una fiesta superlinda para celebrar que mami estaba embarazada y que tú ibas a llegar", le explicó Ada a su pequeña en este entrañable video compartido en su canal de Youtube. "Este librito contaba la historia de cómo mamá y papá te estaban esperando y este es el de la fiesta para recibirte tres semanas después", continúa la conductora ante la atenta mirada de sus amores. Siempre con las palabras adecuadas y la dulzura que tanto caracteriza a Adamari, expresó a su pequeñita el entusiasmo con que la buscaban. Incluso le hablaron del doctor que tanto les ayudó para producir ese milagro que al final se dio de una forma natural y sin tratamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Él intentó y puso todo en las manos de Dios y puso todo lo que la ciencia le permitió en la barriga de mami pero no se pudo dar", le contó de forma delicada. La naturaleza, después, hizo su trabajo. También le confesaron que Toni sorprendió a Adamari con una preciosa canción, escrita por un gran amigo, que hablaba de la llegada de una princesa a sus vidas. "Esa eres tú", le declaró. Un ejemplo claro de que a veces los finales felices sí existen. ¡Felicidades familia!

