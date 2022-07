Emme Muñíz reacciona a la presencia de los paparazzi ¡con este gesto! Perseguida por los fotógrafos durante la luna de miel de su madre, Jennifer López y Ben Affleck, la menor de edad enfrentó a los fotógrafos de sorprendente manera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Seraphina hija de Ben Affleck y Emme Muñíz hija de Jennifer López Credit: Pierre Suu/GC Images El viaje de luna de miel de Jennifer López y Ben Affleck ha puesto a París de cabeza. Los recién casados se han paseado por el río Sena, el museo del Louvre y los restaurantes de moda de la Ciudad Luz generando una cacería imparables por parte de los paparazzi. Acompañándolos en el viaje se encuentran Seraphina, segunda hija del actor y productor ganador al Oscar, y Emme y Max Muñíz, los mellizos que son fruto del matrimonio de la Diva del Bronx con Marc Anthony. Lógicamente, los mejores de edad —Seraphina tiene 13 años y Max y Emme tienen 14— no han estado exentos del asedio de los fotógrafos que ansiosos por captar cada minuto de su estancia en la ciudad los han perseguido desde los museos hasta las boutiques que han visitado durante su estancia. Justamente al llegar a la tienda de belleza Sephora la pequeña Emme fue captada con su ya acostumbrado look andrógino haciendo un gesto frente a las cámaras como indicando que a pesar de los pesares, ella es libre como el viento. Así fue captada en pleno boulevard dando de saltos y haciendo bromas al lado de Seraphina quien divertida observaba la reacción de los paparazzi que captaron a la hija de Marc Anthony. Seraphina Affleck y Emme Muniz paparazzi paris Credit: Pierre Suu/GC Images Jennifer López y Ben Affleck arribando al lujoso y exclusivo Hôtel de Crillon, uno de los más históricos de París. Obsérvese la multitud intentando ver de cerca a la parejita y tomándoles fotos. Jennifer Lopez Ben Affleck luna de miel en París Credit: Pierre Suu/GC Images Emme ha dando muestras de sentirse cada día más acostumbrada a su personalidad de cara al público y relajada —como puede— mientras disfruta de la compañía de su madre y se acopla a la nueva vida con la familia de su flamante marido. Así la vimos a principios de julio en un mercado de pulgas de Los Ángeles con Ben Affleck. Emme Muniz Ben Affleck paparazzi paris Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes hacen patente el hecho de que la pequeña Emme no solo se desempeña bien en el escenario —como pudimos comprobar en el Super Bowl LIV cuando apareció cantando al lado de su mamá— sino que sabe navegar las turbias aguas de la fama con aplomo. ¡Bien, Emme!

