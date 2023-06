Primogénito de Pepe Aguilar se muestra con su primera hija Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, ya es padre y ahora presume públicamente a su nena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Aguilar y su hijo Emiliano Credit: Alo Ceballos/FilmMagic/Getty Images En el marco del Día del Padre, que se llevó a cabo el pasado domingo 18 de junio en muchos países del mundo, Emiliano, primogénito de Pepe Aguilar, sorprendió al dar a conocer un momento con su hijita, como una forma de expresarle su amor y compromiso. "Con mi hija que en defectos no se fija y la voy ayudar en esta vida que está canija", escribió en su cuenta de Instagram. Acompañó el mensaje con una imagen donde se le ve cargando a la nenita, quien está de espaldas. Las reacciones por parte de los fanáticos no se hicieron esperar. "¡¡¡Amor!!! ¡Qué bella foto! Te adoro. ¡¡¡¡Feliz Día del Padre Primerizo!!!!", mencionó su madre Carmen Treviño. "¡Eres un gran papá! ¡Con un corazón muy noble! Feliz día para ti; cuida mucho siempre a tu ¡princesa bella!"; "¡Feliz día!"; "La queremos conocer"; "La bisnieta de Antonio Aguilar ¡¡un millón de bendiciones!!"; Muchas felicidades por tu niña Emiliano", y "La nieta de Pepe Aguilar, sobrina de Ángela y Leonardo, y bisnieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre", dijeron otros internautas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en abril de 2022, cuando salió a la luz que el hijo del cantante estaba esperando a su primer hijo junto a su novia, con quien lleva varios años de relación. Poco después el intérprete de "Por mujeres como tú" confesó que era muy pronto para tener nietos. "No tengo la menor idea, yo tengo ahorita muchos pugs, tengo muchos perros, tengo muchos perros, esos son mis nietos ahorita", dijo a los medios de comunicación. "No sé, tengo 53 años como que todavía no estoy con la edad de ser abuelo, que me llamen como quieran". Emiliano Aguilar está probando suerte en la música con el género de rap; lo cual, es muy distinto al género de regional mexicano que ha sido característico con su familia.

