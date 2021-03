¡El hijo de Anahí da sus primeros pasitos y su mami lo compartió así de orgullosa! La cantante publicó un video del momento exacto en que su hijo Emiliano, de un añito, se arrancó en su primera caminata. ¡Qué ternura! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo que hace feliz a Anahí es su familia, y en especial sus hijos Manuel y Emiliano. Este fin de semana la cantante hacía partícipe a sus fans de uno de los momentos más importantes para cualquier mamá: los primeros pasitos de su hijo. Emiliano, el benjamín de la familia, acaba de cumplir un añito en febrero y ya se puede decir que está listo para caminar, al menos despacito. La orgullosa mamá mostró de lo más emocionada el momento exacto en el que el chiquitín se lanzó a dar esos primeros pasitos. "¡Uno, dos, tres!", gritó la también actriz quien recibía a su chiquitín con los brazos abiertos mientras llegaba sonriente hacia ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y no solo la mami celebró encantada de la vida el logro del bebé de la casa, su hermano mayor, Manuel también presenció este instante que llenó de felicidad y alegría a toda la familia. Tanto Anahí como su esposo Manuel Velasco e hijos está totalmente recuperados de la COVID-19 que sufrieron poco después del concierto virtual de RBD. El disgusto de salud ya es parte del pasado y la artista mexicana está encantada de que este domingo todo el mundo pueda disfrutar del concierto Ser o parecer a través del Canal de las Estrellas. ¡Felicidades por ello y, sobre todo, a su príncipe por esos pasitos!

Share options

Close Login

View image ¡El hijo de Anahí da sus primeros pasitos y su mami lo compartió así de orgullosa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.