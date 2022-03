¡Sorpresa! Elon Musk y Grimes fueron padres en secreto El empresario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y su novia Grimes le ha dado la bienvenida a este bebé que mantuvieron en secreto, y que nació a través de una madre sustituta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nadie se esperaba que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y su novia Grimes anunciaran que se habían convertido en padres de su segundo hijo. Y es que la pareja le ha dado la bienvenida a este bebé que mantuvieron en secreto y que nació a través de una madre sustituta. En declaraciones a la revista Vanity Fair, la cantante de 33 años dijo que la pequeña llegó al mundo en diciembre de 2021 con el nombre de Exa Dark Sideræl. Grimes explicó que la palabra Exa se refiere a un término de supercomputación, exaFLOPS, mientras que Dark representa "lo desconocido". "La gente le teme, pero realmente es la ausencia de fotones. La materia oscura es el hermoso misterio de nuestro universo", aseguró. Por otra parte, Sideræl es "una ortografía más élfica" que significa "el verdadero tiempo del universo, el tiempo de las estrellas, el tiempo del espacio profundo, no nuestro tiempo relativo de la tierra". Grimes Credit: Dia Dipasupil/WireImage Según explicó la joven madre, estuvo "luchando" para nombrar a su hija Odysseus Musk, porque "una niña llamada Odysseus es mi sueño", pero finalmente la pareja se decidió por Exa Dark Sideræl, que también es una referencia al personaje favorito de Grimes en El Señor de los Anillos, la elfa Galadriel. No obstante, los padres llamará a su pequeña "Y", como mismo han hecho con su hijo de 22 meses X Æ A-12, a quien llaman "X". La noticia del nacimiento de esta bebé ha sorprendido a todos, ya que tiene lugar luego de que hace unos seis meses se conociera que la pareja se había separado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grimes explicó que ella y el fundador de Tesla viven en casas separadas. "Somos mejores amigos. Nos vemos todo el tiempo… Tenemos nuestras propias cosas y no esperes que otras personas lo entiendan", sostuvo. También aseguró que ambos tienen planes de tener "al menos tres o cuatro" hijos.

