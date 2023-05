Elizabeth Gutiérrez y William Levy, los papás más orgullosos ante el triunfo de su hijo mayor La actriz de origen mexicano y el galán cubano celebraron este miércoles el nuevo triunfo deportivo de su primogénito Christopher, de 17 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez; William Levy | Credit: Mezcalent (x2) Si hay unos papás orgullosos en este momento esos son Elizabeth Gutiérrez y William Levy. La actriz de origen mexicano y el galán cubano no pudieron ocultar este miércoles su emoción a través de las redes sociales ante el nuevo triunfo deportivo de su hijo mayor, Christopher. El adolescente de 17 años ganó junto a su equipo un importante campeonato de béisbol. "Qué orgullosa estoy de ti. Estoy tan feliz por ti y tus compañeros de equipo. Ustedes se merecen esa victoria. Gracias a todos por brindarnos una temporada tan increíble. Te amo con todo mi corazón", escribió Elizabeth desde su perfil de Instagram, donde puede presumir de contar con tres millones y medio de seguidores. El mensaje de Levy, quien comenzó a grabar esta semana en Miami para Telemundo la telenovela Vuelve a mí junto a la actriz mexicana Samadhi Zendejas, tampoco se hizo esperar. "No tengo palabras para explicarte lo orgulloso que estoy de ti mi campeón. Te lo mereces al igual que todos tus compañeros", compartió desde sus historias de Instagram el protagonista de exitosos melodramas como Cuidado con el ángel, Sortilegio y Café con aroma de mujer. Levy Christopher, hijo de William Levy | Credit: Instagram William Levy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un papá muy cercano Levy mantiene una relación muy cercana y especial tanto con Christopher como con su otra hija, Kailey, de 13 años. "Yo creo que es la relación más hermosa que tengo en mi vida. Es una relación sin ningún tipo de interés, o esa es una relación donde nada más te aman por amarte y lo único que quieren de ti es cariño y amor. Y es recíproca porque lo mismo que quiero yo es eso: amor y cariño. No quiero más nada que eso", aseveraba el actor en el episodio que protagonizó para la serie original de Canela.TV Mi vida. "Es una relación muy linda, muy cercana, muy abierta. Es una relación donde nos contamos de todo. Yo soy muy cercano a ellos", agregaba el popular intérprete de 42 años.

