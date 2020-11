Close

Elizabeth Gutiérrez muestra su foto más tierna con su hijo después del accidente La actriz y orgullosa mamá compartió por primera vez desde que sufrieron este susto una hermosa imagen con el príncipe de la casa. "Mi amor". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Da igual los años que pasen y lo grande que esté, Christopher Levy siempre será el pequeño del alma de Elizabeth Gutiérrez. La actriz está al cuidado de su hijo desde que sufriera el fatídico accidente y no había publicado nada relacionado con él hasta ahora. Se ha centrado en la recuperación del joven quien tuvo que ser operado tras el susto que se llevó con un coche de golf. La cirugía salió perfecta y el adolescente está en pleno proceso de recuperación para poder volver al lugar que más feliz le hace, el campo de béisbol. Por primera vez su mami ha compartido una tierna foto con la que ha enternecido las redes, junto a ella una auténtica declaración de amor: "Mi amor, Christopher Levy", escribió orgullosa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La imagen muestra a la empresaria de la mano Christopher, un hermoso gesto con el que da pistas de que la recuperación va viento en popa. Más de un mes después desde el suceso, tanto ella como William Levy empiezan a publicar posts en sus redes para alegría de sus seguidores. Mientras Ely compartía esta dulce escena entre madre e hijo, el cubano lo hacía desde Bogotá, Colombia, país que ha visitado y donde le hemos visto con la actriz Carmen Villalobos. En breve comenzará el rodaje de su nueva telenovela, Café con aroma de mujer, y ya está calentando motores. Aunque la familia todavía no ha posado al completo en las redes, seguro que con la llegada de Acción de Gracias y las Navidades se dejarán ver igual de felices que siempre y con Christopher al cien por cien.

