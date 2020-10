Elizabeth Gutiérrez comparte emotivo video de su hijo: "Mami y papi siempre van a estar a tu lado" La orgullosa mamá ha publicado un video de su hijo junto a un mensaje cargado de amor después del gran susto que se llevó la familia tras el accidente del adolescente. Teresa Aranguez Por Teresa Aranguez and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha sido una de las peores semanas de su vida. Elizabeth Gutiérrez, como cualquier madre, sufría un terrible susto al recibir la noticia del accidente de su hijo Christopher Levy en un coche de golf. El disgusto acabó con el joven de 14 años en el quirófano para someterse a una operación. Han sido horas cruciales para la familia que finalmente informó a través de las redes que todo ha salido bien. Tanto Ely como William Levy se mostraban muy agradecidos por el aluvión de mensajes de amor y cariño deseando una pronta recuperación al adolescente. Ya con todo bajo control, la también empresaria quiso compartir un video muy especial de su hijo junto a ella y su padre donde describe el profundo amor que se tienen y presume la unión familiar que durará toda la vida. "Te amo mi niño lindo, ¡mami y papi siempre van a estar a tu lado! ¡Y vamos a vencer con el favor de Dios! ¡Te amo con mi vida! Mi pequeño hombre, ¡eres tan fuerte y amado por Dios!", escribió junto a este recuerdo del pequeño en sus primeros años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El primogénito de la pareja llegaba a sus vidas para llenarlas de luz y felicidad. Fruto del amor de la pareja nacía este niño que hoy ya es todo un hombre lleno de objetivos, sueños y metas por cumplir. Disciplinado y apasionado por el béisbol, ha demostrado ser un ganador dentro y fuera del campo. Este pequeño golpe es tan solo una piedra en el camino que con su constancia y espíritu de lucha superará sin lugar a dudas. La fe y el amor de los suyos está siendo el gran pilar del joven y de toda la familia en estos delicados momentos. "Christopher es un niño de Fe. Sabemos que Dios estuvo ahí con el y los demás niños y no tenemos más que palabras de gratitud a Dios que nunca nos falla", apuntó Levy papá. Todo el amor, el cariño y la fuerza para este campeón y todos los afectados para que su recuperación sea lo más rápida posible.

