Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas sorprenden a sus mellizos con emotiva sorpresa La pareja de actores regaló un emotivo e inolvidable momento a sus mellizos con motivo de la celebración del Domingo de Pascua. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ximena Duque no fue la única celebridad que sorprendió este Domingo de Pascua a su hija Luna con la inesperada visita del conejo de Pascua. Elizabeth Álvarez y su esposo Jorge Salinas también quisieron regalar este inolvidable momento a sus hijos: Máxima y León. Los mellizos, quienes cumplieron en diciembre del año pasado su primer lustro de vida, recibieron este domingo la increíble visita de dos simpáticos conejitos de Pascua que llenaron de color, alegría e ilusión esta fecha tan señalada e importante para todos los cristianos. "Jorge y yo preparamos la sorpresa a nuestros hijos. Amamos ver sus caritas de sorpresa y emoción que nos contagian con su alegría", compartió Elizabeth a través de su cuenta de Instagram, donde hizo testigos a sus fans de este mágico momento en familia. Convertidos en una de las parejas más sólidas y queridas del medio artístico, Álvarez y Salinas disfrutan como niños pequeños de cada celebración y fecha especial junto a sus mellizos. Jorge Salinas Image zoom Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez y sus mellizos Máxima y León celebran el Domingo de Pascua | Credit: Instagram Elizabeth Álvarez "Con la visita de los conejos celebramos felices y agradecidos esta Pascua en familia. Nos divertimos mucho", expresó la actriz de exitosas telenovelas de Televisa como La fea más bella y Fuego en la sangre, quien lleva varios años alejada del mundo de la interpretación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las caritas de felicidad que muestran en la imagen reflejan lo ilusionados que estaban los mellizos ante la visita de estos mágicos personajes que, según cuenta la leyenda, traen canastas llenas de huevos de colores y dulces a los hogares de los niños con motivo de la celebración de la Pascua. "¡Qué hermosa sorpresa para los niños! Esas cosas no se olvidan nunca", o "¡Qué hermosa familia!", fueron algunos de los incontables comentarios que invadieron la publicación.

