Eliecer Marte y su esposo Erick Martínez revelan, en exclusiva, que se convertirán en padres biológicos Eliecer Marte da a conocer todos los detalles de su próxima paternidad al lado de su esposo Erick Martínez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eliecer Marte Credit: Stanley de la Cruz Tras cuatro años de relación sentimental, el 25 de mayo de 2019, Eliecer Marte y Erick Martínez contrajeron nupcias en República Dominicana. Esta pareja soñaba con tener hijos; ante ello, decidieron realizar un largo proceso para convertirse en padres temporales de una nena y un niño. Sin embargo, su deseo por ser padres biológicos crecía y así comenzaron los trámites para lograr su sueño mediante la gestación subrogada. "Nosotros queríamos primero adoptar un niño en República Dominicana, pero ahí la adopción entre personas del mismo sexo, es imposible, no se permite. Tampoco el matrimonio entre personas del mismo sexo; incluso, nuestra boda fue simbólica en este país, cuando anunciamos que nos íbamos a casar nos amenazaron que nos iban a quemar la villa donde íbamos a hacer el evento", relató Marte a People en Español. "En cuanto a la gestación subrogada nosotros nos asesoramos de dónde se puede en Estados Unidos y cuáles países fuera también. Con ayuda de un abogado y una agencia especializada empezamos el proceso para buscar dónde sería posible hacerlo, así como a entrevista a quien sería nuestra gestante y después también la donante de óvulo, que es anónima. Obviamente, viene el proceso médico, biológico, hasta que se formen los embriones y ya viene la transferencia", continuó. "No siempre el resultado es positivo". Ahora, la pareja comparte con felicidad y entusiasmo que a finales de este 2023 tendrán a su primer bebé. "Nos llegaron los resultados de que había funcionado la transferencia. Esperando que todo vaya marchando bien va a nacer a finales de diciembre, en la semana de Navidad para ser específico", reveló. Eliecer Marte Credit: Stanley de la Cruz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aunque muchos vean que dos hombres no pueden tener un hijo a través de la gestación subrogada o mucha gente lo cuestiona, nosotros lo vemos como una bendición", continuó. "Sabemos que si decidimos tener una familia y agradar nuestra familia, además de los niños que cuidamos, y tener hijos biológicos es porque estamos cien por ciento capacitados en todos los aspectos, a nivel emocional, financiero, porque obviamente es un proceso sumamente costoso, y a nivel de estabilidad para darle a este niño y a cualquier otro niño que venga en el futuro para nosotros darle estabilidad y un hogar". Llegar a este momento no fue un asunto sencillo para el periodista del canal de noticias News12 Networks y su marido, quienes tuvieron que sortear diversas situaciones sociales, emocionales y personales para tener esta noticia que llena de alegría su vida. "Considero que, como dice el dicho, amor es amor", mencionó. "Pasar por este proceso, que se demora, con altos y bajos, que puede ser frustrante, desesperante", Eliecer Marte Eliecer Marte Credit: Stanley de la Cruz "Como un hombre homosexual, que es casado, entiendo que una persona, en mi caso homosexual, que tenga ese deseo de tener uno o varios niños es porque le van a dar todo el amor de la vida a esa criatura. Porque para pasar por este proceso, que se demora, con altos y bajos, que puede ser frustrante, desesperante. Llegar a este punto es un momento de felicidad y cuando tengamos a esa pequeña criatura en nuestros brazos, ahí es que nosotros no vamos a derretir por completo", agregó. "Y si lo estamos haciendo, así como sé de otros padres que pasan por este proceso, es porque están dispuestos a darle lo mejor del mundo a esa criatura". El presentador se sincera sobre su sentir ante la llegada del bebé. "No voy a mentir si digo que no estoy nervioso, lo estoy. También estoy entusiasmado y esperanzando que está criatura va a traer aún más alegría para nuestra casa, nuestro hogar", confesó. "Estoy tomando clases para ser padre. Ya me visualizo con la criatura corriendo por la casa y haciendo un futuro con la bebé". Por su parte, Martínez también externó cómo está tras este acontecimiento. "Lleno de muchas emociones, mucha ansiedad. Es como si mi corazón estuviera rebozando de amor y felicidad, ha crecido diez, veinte, cincuenta tamaños más. Mi mundo, definitivamente, se ha vuelto mucho más brillante. Nunca me imaginé posible poder amar tanto, sentir tanto y querer cuidar tanto a alguien desconocido", expresó. "Es como si la vida me hubiera dado un nuevo propósito y no tengo las palabras para poder expresar cuánto significa eso para mí", puntualizó. "Estoy asustado, ansioso. Sé que ser padre vendrá con sus propios desafíos, pero pienso que estamos listos para enfrentarlo todo; siempre y cuando signifique que podamos ver a nuestro hijo crecer, aprender y prosperar. No puedo esperar a ver que trae el futuro para esta familia. Sé que no siempre estará fácil, pero sí confío en nuestro amor y también sé que este bebé se ha convertido en el centro de nuestro universo y no veo la hora de ver todas las cosas maravillosas que logrará en este mundo". "Hay personas que nos discriminan, que no entienden que tenemos los mismos derechos", Eliecer Marte Eliecer Marte y Erick Martínez están en el proceso de adopción de los chiquillos que cuidan, pero será "en septiembre" cuando "determinan si los dos niños se quedan con nosotros". Mientras esos sucede celebran su próxima paternidad donde dejaron claro que "lo único que nos interesa es que sea un bebé saludable" y también ayudar a hacer consciencia. "Nuestra intención es que nuestra familia crezca tanto con los niños que ya tenemos, y este bebé que ya viene a nuestro núcleo familiar. En total nos gustarían cuatro hijos", dijo. "Además de compartir la alegría de nuestras vidas, es llevar un mensaje porque aún se necesita bastante educación sobre la comunidad LGTBQ. La ignorancia aún sigue. Hay personas que nos discriminan, que no entienden que tenemos los mismos derechos".

